"Co ten rzeźnik Bodnar zrobił". Ostry wpis Jakiego

W piątek sąd odroczył sprawę zażalenia na zatrzymanie księdza Olszewskiego do 18 października. Do sądu wciąż nie trafiły nagrania od policji i ABW.

Media relacjonowały wyprowadzanie kapłana z budynku sądu. Na nagraniach i zdjęciach widać, że sercanin jest skrajnie wychudzony. Podczas, gdy ks. Michał Olszewski był wyprowadzany przez funkcjonariuszy, miał na rękach kajdanki. Wykonywał gest błogosławieństwa w kierunku zgromadzonych przed sądem protestujących, którzy przyszli, aby wyrazić sprzeciw wobec metod stosowanych przez państwo.

Jaki: Rzeźnik Bodnar

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Patryk Jaki określił ministra sprawiedliwości Adama Bodnara mianem "rzeźnika".

"Dalej wszystkie nagrania z zatrzymania, Izby i stacji benzynowej, gdzie był torturowany »zaginęły«, »nie mogą odszukać« lub »nie ma« mimo, że standardem jest już nagrywanie tego typu zatrzymań a na stacjach benzynowych wszędzie są kamery" – napisał europoseł.

twitter

Jaki podkreśla, że najważniejsze jest za co ksiądz został zatrzymany. "Za to, że jego fundacja rzekomo nie spełniła wszystkich kryteriów formalnych konkursu (był spór o to czy trzeba spełnić wszystkie czy kilka wystarczy). W kolejnym konkursie, który już ogłosił Bodnar zastosowano interpretację, że …nie trzeba spełnić wszystkich" – napisał.

Jaki: Bandyci rządzą Polską

Polityk podkreśla, że po wielu miesiącach aresztu dorzucono zeznania "jakiegoś bandyty", który trafił za kratki jeszcze za poprzedniego kierownictwa resortu sprawiedliwości. "Nie dość, że zgodnie z prawem może kłamać to jeszcze ma motywację, aby kłamać. Jednak ten neoprokurator nawet nie chce robić żadnej konfrontacji i sprawdzać wiarygodność tych opowieści" – wskazuje.

Jego zdaniem prokuratorzy oraz sędziowie są prawdopodobnie "ustawieni". "Pierwszy sędzia, który decydował w tej sprawie to były wiceminister Tuska. A ostatnia sędzia, która bez żadnych nowych dowodów zmieniła sobie »od tak« decyzje wyższej instancji została chwilę później dostała nagrodę i awansowała. Jak wróci normalna Polska ta sprawa będzie badana pod kątem korzyści dla tej sędzi" – zapewnia.

"Ksiądz zbudował ośrodek dla poszkodowanych, który stoi i nikt nic nie stracił. Taki Grodzki się śmieje, a Nowak został prezesem firmy. Bandyci rządzą Polską" – podkreśla w zakończeniu wpisu.

Czytaj też:

Poruszające zdjęcie ks. Olszewskiego. Ostry komentarz ZiobryCzytaj też:

Tusk do środowiska prawników: Nie skapitulujemy. Przyjmijcie to z wiarą