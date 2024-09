Kołodziejczak o Tusku: Patrzę na niego z podziwem

– Premier w temacie powodzi nie popełnił błędów i chyba jest człowiekiem, nie chyba, tylko na pewno jest człowiekiem, na którego dużo osób patrzy z podziwem, m.in. ja, za to, w jaki sposób też zarządza tym wszystkim, będąc na miejscu – mówił wiceminister w rozmowie z Radiem Zet.

Darmowe paliwo dla rolników?

Wiceminister zdradził, że rząd prowadzi rozmowy z Orlenem w celu ustaleniu tego, żeby rolnicy, którzy przywożą pomoc do rolników na tereny objęte powodzią mieli darmowe paliwo od Orlenu.

– W sobotę rozmawiałem z prezesem Fąfarą, ustalaliśmy to też wczoraj z osobami, które zostały oddelegowane z Orlenu do tego działania […] paliwo, które będzie przeznaczone na przywóz tych produktów, które są wiezione do rolników, będzie rolnikom zwrócone [koszty] […] Orlen ustala dokładny schemat działania – mówił polityk.

– Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dokładna decyzja, w jaki sposób to paliwo będzie przekazywane – dodał.

Rządowa pomoc dla powodzian

Rząd wprowadził na części zalanych terenów województw dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego stan klęski żywiołowej. Zabezpieczył również 2 mld złotych w budżecie na pomoc powodzianom.

Rząd zapowiedział już program pomocy dla osób dotkniętych powodzią. Według zapewnień premiera poszkodowani przez żywioł będą mogli także liczyć na pomoc w wysokości do 100 tys. zł w przypadku odbudowy mieszkania i do 200 tys. w przypadku budynków mieszkalnych.

– Każdy może liczyć na 10 tysięcy bezzwrotnej pomocy właściwie natychmiast, po złożeniu wniosku, 100 tysięcy na remont mieszkania i 200 tysięcy na remont domu. To jest bezzwrotna pomoc, która może być uruchomiona bardzo, bardzo szybko – powiedział Cezary Tomczyk.

Z kolei minister Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że na pomoc powodzianom rząd planuje przeznaczyć kilkanaście miliardów złotych.

