Pomoc dla powodzian. Wiemy, jaką kwotę planuje przeznaczyć rząd

– Bardzo dużą część środków europejskich chcemy przekierować na pomoc dla powodzian, to jest kilkanaście miliardów złotych, więc to są naprawdę bardzo duże środki i teraz to przekierowanie jest związane bardzo określonymi procedurami, które są określone przez współpracę Polsko z Komisją Europejską i intencją naszą w tej właśnie spec-ustawie jest wprowadzenie takich rozwiązań, które skrócą ten proces – stwierdziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie „Graffiti” w Polsat News.

Jej zdaniem obecnie trzeba przede wszystkim skrócić proces przechodzenia projektu przez wszystkie konsultacje przez ścieżkę w Radzie Ministrów. – I spowodować, żeby decyzje oczywiście podejmowała Rada Ministrów, ale bez takiej długo ciągnącej się ścieżki decyzyjnej i oczywiście muszą też być konsultacje, to jest ważne, w przestrzeni publicznej – dodała.

Polityk jednocześnie poparła pomysł przekierowania środków z kredytu 0 proc. na pomoc powodzianom. – Będę przekonywała ministra Domańskiego, jak najbardziej, w tej sytuacji popowodziowej, jeszcze bardziej tego typu polityka naprawdę nie ma sensu – podkreśliła

Rządowa pomoc dla powodzian

Rząd wprowadził na części zalanych terenów województw dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego stan klęski żywiołowej. Zabezpieczył również 2 mld złotych w budżecie na pomoc powodzianom.

Rząd zapowiedział już program pomocy dla osób dotkniętych powodzią. Według zapewnień premiera poszkodowani przez żywioł będą mogli także liczyć na pomoc w wysokości do 100 tys. zł w przypadku odbudowy mieszkania i do 200 tys. w przypadku budynków mieszkalnych

– Każdy może liczyć na 10 tysięcy bezzwrotnej pomocy właściwie natychmiast, po złożeniu wniosku, 100 tysięcy na remont mieszkania i 200 tysięcy na remont domu. To jest bezzwrotna pomoc, która może być uruchomiona bardzo, bardzo szybko – powiedział Cezary Tomczyk.

