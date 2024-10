Szef KAS: Żadne państwo UE nie stosuje ceny minimalnej na alkohol, TSUE wypowiedział się przeciw

Szef KAS przypomniał, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał kilka lat temu, że wprowadzenie ceny minimalnej na alkohol naruszałoby przepisy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

– Odnosząc się do wprowadzenia w Polsce minimalnej ceny na jednostkę etanolu, trzeba zauważyć, że żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie stosuje takiego mechanizmu regulacyjnego – powiedział Marcin Łoboda, odpowiadając na pytania w Sejmie.

Minimalna cena alkoholu?

– Dodatkowo warto wskazać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23 grudnia 2015 r. w sprawie C333/14, to było odesłanie prejudycjalne, który zajął stanowisko w zakresie ceny minimalnej na alkohol. Trybunał wyraźnie wskazał, że artykuł 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w sposób i sprzeciwiający się one temu, aby państwo członkowskie do realizacji celu ochrony zdrowia i życia ludzi poprzez podniesienie ceny spożycia alkoholu decydowało się na przepisy takie jak te, będące przedmiotem postępowania głównego, wprowadzające cenę minimalną na jednostkę alkoholu dla sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych. I pomijało środek taki jak podwyższenie podatku akcyzowego, który może mieć charakter mniej ograniczający, wymianę handlową i konkurencją wewnątrz Unii Europejskiej – wyjaśnił szef KAS.

Jak podkreślił, zgadza się, że należy ograniczyć spożycie alkoholu, szczególnie wśród młodzieży do 18. roku życia, ale także w całym społeczeństwie, jednak służyć temu powinien wyznaczony plan podwyżek stawek akcyzowych.

Będą duże zmiany

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny przedstawił plany resortu w zakresie zmniejszania dostępności alkoholu dla Polaków. Ministerstwo chce wprowadzić minimalną cenę grama alkoholu albo podnieść akcyzę. Trwają w tej sprawie rozmowy z Ministerstwem Finansów.

Zmianom ulegną także przepisy mówiące o dostępności alkoholu i możliwości jego reklamy. Resort zdrowia chce zakazać sprzedaży alkoholu w postaci innej niż płynna. Zmianie mają ulec opakowania, tak aby nie były one atrakcyjne i nie sugerowały czegoś, czym produkt nie jest. Ministerstwo chce też zakazać sprzedaży alkoholu przez internet oraz wprowadzić wymóg, zgodnie z którym napoje tego rodzaju w opakowaniach do 300 ml muszą być wykonane z metalu lub szkła. Zaostrzeniu mają również ulec kary za złamanie przepisów dotyczących nielegalnej promocji alkoholu. Ponadto w projekcie przewidziano wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach benzynowych w godzinach 22:00-06:00.

Czytaj też:

Biedroń o wzmożeniu w rządzie: Niepoważne i trochę na pokazCzytaj też:

Po jaki alkohol najczęściej sięgają Polacy? Dane nie pozostawiają złudzeń