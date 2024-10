Stanowcza deklaracja prezydenta Dudy. "Będę bronił do upadłego"

Konferencja naukowa "Lavoro pericoloso. O pracy sędziego" została zorganizowana w czwartek w Sądzie Najwyższym we współpracy z sędziami i naukowcami z Włoch. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Andrzej Duda. W spotkaniu udział wzięli także m.in.: pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka.

W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił, że w demokratycznym państwie prawa nie ma zgody na kwestionowanie statusu sędziów powołanych przez KRS po 2018 r.

"Prezydent mógłby sam wskazywać sędziów"

Prezydent zapewnił, że do ostatniego dnia swojej kadencji będzie się sprzeciwiał wprowadzaniu niekonstytucyjnych uregulowań, wykorzystując do tego wszelkie dostępne, zgodne z prawem metody. – Sędziów, których nominowałem będę bronił do upadłego. Nie pozwolę, żeby ci sędziowie byli traktowani gorzej niż ci, którzy orzekali w PRL-u. To są absolutnie uczciwi ludzie, którzy chcą wykonywać wymiar sprawiedliwości. Przyglądałem się każdemu z nich. To, co się obecnie dzieje, to próba dokonania zamachu na wymiar sprawiedliwości – powiedział.

– Z politowaniem słucham profesorów uniwersyteckich, którzy mówią, że rola prezydenta w tym zakresie jest w zasadzie rolą techniczną. Że jak notariusz ma po prostu podpisywać i tylko dawać. Otóż, proszę państwa, nie. Nic bardziej mylnego – mówił Andrzej Duda. – Z punktu widzenia istoty ustroju prezydent mógłby sam wskazywać sędziów, na zasadzie: ten się nadaje, ten się nadaje, ten się nadaje – stwierdziła głowa państwa.

Prezydent Andrzej Duda nazwał działania rządu Donalda Tuska "próbą zamachu na wymiar sprawiedliwości".

– Pojawiła się zapowiedź wydania wytycznych dla prokuratorów, dotyczących postępowania w sprawach z udziałem sędziów powołanych po roku 2018. Na takie rozwiązania w demokratycznym państwie prawa nie może być zgody, gdyż godzą one w fundamentalne zasady konstytucyjne, w tym niezawisłość sędziowską – wskazał.

Czytaj też:

"Chaos niemożliwy do przewidzenia". Prezydent podjął decyzję ws. ustaw o TKCzytaj też:

Sędzia Kapiński wystąpił w TVN24. Tak potraktowała go dziennikarka