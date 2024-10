Ochojska: Tusk będzie powielał pomysły Orbana? Żukowska: Prawa człowieka w d**ie

Nie milknie oburzenie środowisk lewicowych i proimigranckich po zapowiedzi premiera Donalda Tuska ws. azylu. Lider PO podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej zapowiedział rządową strategię migracyjną. Premier przedstawił pierwsze założenia tego projektu. Jednym z jego elementów będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. – Będę w Europie domagał się prawa do uznania tej decyzji – zapowiedział Donald Tusk. – Jeśli do Polski chce ktoś przyjechać, musi akceptować polskie standardy, obyczajowość. Musi chcieć się integrować – dodał.

W niedzielę, we wpisie w sieci Tusk podkreślił, że trwa wojna hybrydowa, podczas której prawo do azylu jest stosowane jako narzędzie przez wrogie Europie, w tym Polsce, reżimy. "Czasowe zawieszenie wniosków azylowych wprowadzono w maju w Finlandii. Jest odpowiedzią na wojnę hybrydową wypowiedzianą całej Unii (w tym przede wszystkim Polsce) przez reżimy w Moskwie i Mińsku polegającej na organizowaniu masowych przerzutów ludzi przez nasze granice. Prawo do azylu jest w tej wojnie instrumentalnie wykorzystywane i nie ma nic wspólnego z prawami człowieka. Kontrola granic i bezpieczeństwo terytorialne Polski jest i będzie naszym priorytetem. Nasze decyzje i działania będą temu bezwzględnie podporządkowane" – zapowiada premier.

Ochojska oburzona

Wśród krytyków zapowiedzi Tuska jest Janina Ochojska. Była europoseł znana jest z krytyki ochrony granicy polsko-białoruskiej przed naporem imigrantów. We wpisie na portalu X Ochojska przytoczyła wpis Fundacji Ocalenie: "Europejski Trybunał Sprawiedliwości ukarał Węgry kwotą 200 mln EUR za 'zawieszenie prawa do azylu', orzekł też 1 mln EUR dodatkowej kary za każdy dzień zwłoki. Karę można potrącać od funduszy unijnych, które miały być przekazane krajowi".

"Czy Donald Tusk będzie teraz powielał pomysły Orbana? Mam wrażenie jakbym przeniosła się do zupełnie innego kraju. Halo, Panie Premierze, to ja, Pana wyborczyni. Obiecał mi Pan zupełnie inny kraj, Polskę otwartą, praworządną, opierającą politykę na wartościach, dającą każdemu szansę rozwoju i pomocy tym, którzy jej potrzebują" – pyta z żalem Janina Ochojska.

Byłej szefowej PAH odpowiedziała szefowa klubu Lewicy. "I tak na niego zagłosuje kolejny raz, bez szemrania. I to właśnie między innymi przez nią, dająca twarz PO, prawa człowieka w Polsce są w dupie" – skomentowała dosadnie Anna Maria Żukowska.

