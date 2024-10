Błaszczak: Tusk odgrzewa temat bezpieczeństwa granicy, kiedy musi odwrócić uwagę

Donald Tusk podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej zapowiedział rządową strategię migracyjną. Premier przedstawił pierwsze założenia tego projektu. Jednym z jego elementów będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. – Będę w Europie domagał się prawa do uznania tej decyzji – zapowiedział Donald Tusk. – Jeśli do Polski chce ktoś przyjechać, musi akceptować polskie standardy, obyczajowość. Musi chcieć się integrować – dodał.

Zapowiedź szefa rządu wywołała falę krytyki. W niedzielę, we wpisie w sieci Tusk podkreślił, że trwa wojna hybrydowa, podczas której prawo do azylu jest stosowane jako narzędzie przez wrogie Europie, w tym Polsce, reżimy. "Czasowe zawieszenie wniosków azylowych wprowadzono w maju w Finlandii. Jest odpowiedzią na wojnę hybrydową wypowiedzianą całej Unii (w tym przede wszystkim Polsce) przez reżimy w Moskwie i Mińsku polegającej na organizowaniu masowych przerzutów ludzi przez nasze granice. Prawo do azylu jest w tej wojnie instrumentalnie wykorzystywane i nie ma nic wspólnego z prawami człowieka. Kontrola granic i bezpieczeństwo terytorialne Polski jest i będzie naszym priorytetem. Nasze decyzje i działania będą temu bezwzględnie podporządkowane" – zapowiada premier.

Błaszczak: Zero działań

Złudzeń co do zapowiedzi premiera nie ma szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. "Tusk odgrzewa temat bezpieczeństwa granicy tylko wtedy kiedy musi odwrócić uwagę od innych kłopotliwych dla niego kwestii. Następnie bardzo szybko traci zainteresowanie tą sprawą" – przekonuje były minister obrony.

"Przez 10 miesięcy mieliśmy mnóstwo dyskusji na temat granicy, kilka propozycji dot. wzmocnienia jej bezpieczeństwa i ZERO jakichkolwiek konkretnych działań" – zarzuca Mariusz Błaszczak premierowi. Dodaje, że "to modus operandi Tuska znany z czasów pierwszego rządu PO-PSL. Nic się nie zmieniło".

