Prok. Wrzosek atakuje Ziobrę: Woli cynicznie grać na ludzkich emocjach

– Gdyby pani była w tej sytuacji, gdybym ja była w tej sytuacji dokładnie tak samo działałaby prokuratura, dokładnie tak samo biegły wydałby opinię – mówiła prokurator Wrzosek w programie "Express Biedrzyckiej" (se.pl).

– Pan Ziobro nie jest pierwszą osobą chorą, wobec której prokuratura chce podjąć działania czy te działania są obecne podejmowane. Choroba nie jest przesłanką do niewszczęcia postępowania, umorzenia postępowania. Może co najwyżej skutkować zawieszeniem postępowania na czas, gdy stan zdrowia danej osoby utrudnia prowadzenie postępowania – zaznaczyła.

Kamila Biedrzycka zapytała, czy "strategia Zbigniewa Ziobry będzie skuteczna". – Na pewno celem jest niestawiennictwo na komisji śledczej – odpowiedziała jej rozmówczyni. Prok. Wrzosek zapewniła jednocześnie, że procedury są standardowe. – W tej sprawie nie dzieje się nic wyjątkowego – powiedziała.

"Jest sprawcą – nie ofiarą"

Wrzosek odniosła się do sprawy również na portalu X. Tym razem padły jeszcze ostrzejsze sformułowania.

"W sprawie #Ziobro nie dzieje się nic co odbiegałoby od standardowych procedur. Jako były prokurator generalny ma tego pełną świadomość. Ale zamiast działać zgodnie z prawem woli cynicznie grać na ludzkich emocjach by zapewnić sobie bezkarność. A ja mam nadzieję, że mu się to nie uda. Jest sprawcą – nie ofiarą" – napisała na portalu X.

Jednocześnie prokurator zamieściła fragment programu.

Ziobro nie stawił się przed komisją

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie stawił się na posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa. Przesłuchanie wyznaczono na poniedziałek (14 października) na godz. 10. Były lider Suwerennej Polski nie przedstawił formalnego usprawiedliwienia nieobecności. – Stwierdzam, że świadek Zbigniew Ziobro nie stawił się na wezwanie komisji. Zbigniew Ziobro został skutecznie poinformowany o terminie przesłuchania. Rozumiem emocjonalne wpisy i publikacje, natomiast opieramy się o ustawę o komisji śledczej, o KPK, dlatego też dzisiaj, jako komisja, musimy wypracować decyzję co do dalszego postępowania w tej sprawie – poinformowała Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa.

Polityk od dłuższego czasu zmaga się z ciężką chorobą.

