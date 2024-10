Lody z alkoholem nie są już dostępne w sprzedaży. Producent zabrał głos

W jednym ze sklepów w Poznaniu w sprzedaży pojawiły się zamrożone drinki z niską zawartością alkoholu, które wyglądem przypominają lody wodne. Sprawę nagłośnił portal wPoznaniu.pl, który informację otrzymał od swojego czytelnika.

Co ważne, na opakowaniu widnieje informacja, że lody zawierają alkohol i są przeznaczone tylko dla osób powyżej 18. roku życia.

Jest reakcja minister zdrowia

– Ustawa, którą przygotowaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, przewiduje, że opakowania alkoholu nie mogą w żaden sposób zachęcać dzieci i młodzież do kupowania takich alkoholi – powiedziała podczas konferencji prasowej w Sejmie Izabela Leszczyna. – Te lody przypominają coś, co ma być fajne i może nas ochłodzić... Nie będzie to możliwe po wejściu w życie tej ustawy – zapowiedziała szefowa resortu zdrowia.

– Szukam odpowiedniego słowa, ale chyba nie mogę użyć tego wyrazu, bo mi się ciśnie na usta wyraz nieparlamentarny – grzmiała Leszczyna. – Takie zachowania producentów, dystrybutorów alkoholi nie będą możliwe – podkreśliła.

Producent wydał oświadczenie

Portal wPoznaniu.pl poinformował, że do działania przystąpił Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu. Przeprowadzono kontrolę. – Towar został przez nas zabezpieczony. W tej chwili nie jest już dostępny w sprzedaży – przekazał zastępca kierownika Wydziału Kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Krzysztof Mansfeld.

Producent alkolodów, właściciel firmy Lody Jan przesłał stacji Polsat News oświadczenie. Jan Januszewski podkreślił, że lody z zawartością alkoholu nie są już produkowane ze względu na niski wskaźnik sprzedaży, a co za tym idzie, nieopłacalność magazynowania i produkcji. Ostatnie partie zostały wyprodukowane w listopadzie ubiegłego roku. Firma zaznaczyła, że produkt trafił do obrotu zgodnie z prawem. "Produkcja naszych lodów zawierająca niewielkie ilości alkoholu jest zgodna z obowiązującymi przepisami w Polsce" – zwrócił uwagę Januszewski, powołując się na ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Prawidłowość oznakowania opakowań została potwierdzona przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

"W przypadku zmiany regulacji nasza firma natychmiast dostosuje się do obowiązujących przepisów" – zapewnił Jan Januszewski.

