Nowy sondaż Trump vs. Harris. "Jeżeli to się stanie, to jest pozamiatane"

Nowy sondaż dla agencji Reutersa pokazuje, że w ogólnokrajowym zestawieniu Kamala Harris utrzymuje prowadzenie. Jej przewaga nad Donaldem Trumpem jest marginalna. Kandydatka Demokratów może liczyć na 45 proc. głosów, a Republikanin na 42 proc. Trzy punkty procentowe różnicy pozostają w granicach błędu statystycznego. Ponadto, należy uwzględnić fakt, że w amerykańskim systemie wyborczym, sondaże ogólnokrajowe nie są tak miarodajne jak w państwach unitarnych – ważniejsze są wyniki w poszczególnych stanach, bo to od nich ostatecznie zależy ilość głosów elektorskich. W 2016 r. Trump pokonał Hilary Clinton mimo, że sumarycznie zdobył ok. trzy miliony głosów mniej.

Kamala Harris kontra Donald Trump

Według ostatnich ankiet kandydat Republikanów powoli zyskuje w tzw. "swing states", czyli stanach wahających się, gdzie liczba wyborców obu partii jest mniej więcej równa i które w praktyce decydują o tym, kto zostanie prezydentem USA.

Tymczasem Kamala Harris szuka sposobów na pozyskanie wyborców. Wiceprezydent zgodziła się na wywiad z prezenterem Bretem Baierem w prawicowej telewizji w Pensylwanii. To jeden z kluczowych stanów wahających, gdzie do wzięcia jest aż 19 głosów elektorskich. Wywiad odbędzie się 16 października. Krytycy Harris wskazują, że jej występ w miejscu, gdzie nie będzie mogła liczyć na osłonę medialną, jak w większości mediów, może świadczyć o kiepskich nastrojach w sztabie Partii Demokratycznej związanych ze słabnącymi sondażami.

Zapora przeciwko skrajnej lewicy

W rozmowie na antenie Radia WNET Łukasz Jankowski o skomentowanie bieżącej sytuacji kampanijnej w USA poprosił Iwo Bendera. Dziennikarz powiedział, że ogromna część wyborców Trumpa postrzega go jako zaporę przeciwko radykalizmowi amerykańskiej skrajnej lewicy, której zakładnikiem stała się Partia Demokratyczna. Z badań wynika, że kluczowe tematy wokół, których toczy się kampania do gospodarka i obrona granic przed imigrantami, a dla elektoratu Demokratów także kwestia obrony rzekomo zagrożonej przez Trumpa demokracji.

Bender przypomniał, że tradycyjnie są stany takie jak Kalifornia, gdzie na pewno wygra kandydatka Demokratów, a z kolei w Teksasie wygraną w kieszeni ma Republikanin. Dodał, że oczywiście w USA zdarzają się tzw. październikowe niespodzianki, ale głównym pytaniem pozostaje: kto wygra w kilku stanach wahających się, nazywanych też obrotowymi. Przypomniał, że w tych wyborach są to: Wisconsin, Minnesota, Pensylwania, Georgia, Karolina Północna, Nevada i Arizona.

Walka o Pensylwanię i resztę swing states

– Jeżeli dziś spojrzymy na mapę głosów elektorskich, to mamy mniej więcej 220 głosów dla każdej ze stron, a trzeba zdobyć tych głosów 270. […] Niespodzianką może być to, że Trump odbije Pensylwanię. To byłoby potężne zwycięstwo, bo jest tam 19 głosów elektorskich. Tam tak naprawdę toczy się walka na ostro, tam na kampanię idą miliardy dolarów. Niektórzy twierdzą, że wybory rozstrzygną się we wschodniej Pensylwanii, gdzie mieszka najwięcej Latynosów, a oni wyraźnie przesuwają się w stronę Trumpa.

Dziennikarz dodał, że jeśli Trump zdoła wygrać w tych wschodnich hrabstwach Pensylwanii, to powinien zdobyć ten stan. – Wygląda na to, że Arizona jest raczej w obozie Trumpa, chociaż jest to niepewne. Wygląda na to, że Północna Karolina też jest w obozie Trumpa, ale tam jest kwestia dotarcia do lokalów wyborczych po powodzi. […] Trump ma szansę na wygraną w Pensylwanii, ma szansę na wygraną w Arizonie, ma szansę na wygraną w Michigan i Wisconsin. Jeżeli to się stanie, to już jest pozamiatane – podsumował Iwo Bender.

