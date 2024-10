Unia Europejska umiera

Sama Europa Zachodnia jeszcze w latach 90. generowała około 26 proc. światowego PKB. Dziś większa Unia Europejska generuje około 16 proc. Dlaczego? Ano dlatego, że zamiast pracować nad optymalizacją swoich gospodarek, Unia Europejska pracuje nad realizacja oderwanych od rzeczywistości ideologii zakładających, że jeśli wyprowadzi produkcję do Chin, a rolnictwo do Ameryki Południowej, to "planeta odetchnie".