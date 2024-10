"Do Rzeczy" nr 44: Kto zarabia na wojnie na Ukrainie

Okładka "Do Rzeczy": Kto zarabia na wojnie na Ukrainie

Pandemia czy wojna to złota okazja, aby ustawić całe rodziny na kilka pokoleń do przodu. Kto próbuje to zrobić, korzystając z konfliktu na Ukrainie? – rozważa Wojciech Golonka w tekście "Kto zyskuje na wojnie?".

– Polski wkład finansowy, i nie tylko taki, we wspieranie Ukrainy powinien się przełożyć na uwzględnienie naszego interesu i głosu. Tak się nie dzieje i to znaczy, że robimy politykę frajerską – stwierdza Łukasz Warzecha w artykule "Gorzka satysfakcja realistów". Na łamach "Do Rzeczy" również: – PiS ma szansę na poważny bój o prezydenturę, tylko musi wreszcie pokazać kandydata. Wydaje się, że najbliżej nominacji jest Przemysław Czarnek– pisze Piotr Semka w tekście "Kandydat potrzebny od zaraz". – "Megalopolis" to film zarazem bardzo amerykański i antyamerykański – najważniejsze jednak, że to film nieudany – stwierdza Piotr Gociek w artykule "Cezar Ford Coppola". – Kluczem do wyjścia z UE jest przekonanie współobywateli – przynajmniej tych, którzy podporządkowanie Unii ciągle akceptują. Ważne jest już dziś pojawienie się silnego, programowego nurtu na rzecz uniezależnienia Polski od Unii – przekonuje Marek Jurek w tekście "Unia Europejska jako fatalna okoliczność natury". – Jakie straty poniosły obie strony wojny rosyjsko-ukraińskiej? Odpowiedź często zależy od tego, czy wierzymy propagandzie państwa agresora czy propagandzie państwa ofiary. Wiarygodna jest natomiast liczba ukraińskich ofiar cywilnych – według ONZ ok. 12 tys. – pisze Maciej Pieczyński w tekście "Tragedia wojny w liczbach". W najnowszym numerze również Łukasz Majchrzyk o nowym trenerze Igi Świątek. Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 28 października 2024 r. Trwa zbiórka na film "Grób Rybaka"! Szczegóły na https://zrzutka.pl/m8c5v5!