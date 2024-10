Co stało się z poparciem PiS? Najnowszy sondaż może budzić obawy w partii

Według najnowszego sondażu United Surveys Koalicja Obywatelska utrzymuje bezpieczną przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie może być usatysfakcjonowana swoim wynikiem. W porównaniu z poprzednim badaniem straciła aż 4,4 pkt. proc. poparcia.

Wyniki najnowszego sondażu

Na Koalicję Obywatelską chce obecnie głosować 33,6 proc. respondentów. To więcej o zaledwie 0,1 pkt. proc. Prawo i Sprawiedliwość popiera 28,9 proc. badanych. Trzecie miejsce w zestawieniu przypadło Konfederacji, która uzyskała wynik 10,7 proc. (wzrost o 1,2 pkt. proc.).

Na dalszych miejscach znalazły się Trzecia Droga z wynikiem 10,4 proc.(wzrost o 0,3 pkt. proc.) oraz Lewica, na którą chęć głosowania wyraziło 8,8 proc. badanych (więcej o 1 pkt proc.). 7,6 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Po przeliczeniu wyników sondażu na liczbę mandatów sytuacja w Sejmie wyglądałaby następująco: Koalicja Obywatelska miałaby 184 mandaty, Prawo i Sprawiedliwość 155, Konfederacja 44, Trzecia Droga 43, a Lewica – 33. 1 posła miałaby mniejszość niemiecka.

– Żyjemy w bardzo stabilnym systemie partyjnym, który odzwierciedla to, jak jesteśmy podzieleni. Platforma Obywatelska umacnia swoją pozycję, ale dzieje się to oczywiście kosztem koalicjantów, szczególnie Trzeciej Drogi – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Rafał Chwedoruk.

Zdaniem eksperta, w najbliższym czasie PiS nie ma wielkich szans na powrót do władzy. Jarosław Kaczyński musi znaleźć sposób pozyskania nowych wyborców.

– To jest problem, z którym muszą się mierzyć władze partii (...) To, co może pomóc partii Jarosława Kaczyńskiego, to wygrana Donalda Trumpa. Jego wybór dałby większą szansę na powrót Prawa i Sprawiedliwości do rządzenia. Ułatwiłoby to funkcjonowanie partii, odwołując się do mitu Ameryki – wskazał.

