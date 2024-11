Generał Bundeswehry: Rosyjska armia wzrośnie do 1,5 mln żołnierzy

W wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Carsten Breuer przyznał, że największym problemem jest obecnie rosyjskie zagrożenie. Generał zwraca uwagę, że rosyjskie siły zbrojne są rekonstruowane niezależnie od sytuacji na Ukrainie i proces ten zakończy się w ciągu najbliższych pięciu do ośmiu lat. "Dla nas oznacza to rok 2029 i do tego czasu musimy mieć siły zbrojne gotowe do działania, które będą w stanie odeprzeć każdą możliwą rosyjską agresję. To jest odstraszanie, musimy odnieść sukces" – mówi Breuer.

Wojskowy zaznacza, że na froncie ukraińskim Rosja robi powolne, ale stałe postępy, a czasy "wyraźnie sprzyjają na korzyść Rosji". Sytuację Ukrainy ocenia jako pełną impasów. "Ale Rosja ma potencjał, by podsycać tę wojnę jeszcze przez długi czas" – czytamy.

Niemcy na celowniku

W odniesieniu do Niemczech generał przyznaje, że obserwuje się w tym kraju wzrost sabotażu, szpiegostwa i hybrydowych operacji wywierania wpływu. "Dzieje się to w całym spektrum wzdłuż linii, która wskazuje: jest pokój, ale jesteśmy atakowani – choć poniżej progu militarnego. Rosja może eskalować i deeskalować i nieustannie próbuje nas testować za pomocą tego rodzaju ataków" – mówi Breuer. Według wojskowego Niemcy nie są bezbronne, ale muszą się bronić razem, jako całe społeczeństwo. Nie jest to już wyłącznie zadanie dla wojska.

Najwyższego rangą niemieckiego wojskowego martwi to, że w Niemczech "nie chcemy dostrzegać nieprzyjemnych rzeczy. Wciąż przymykamy oko na bardzo wyraźne rosyjskie zagrożenie". Jak mówi Breuer, Rosja produkuje od 1000 do 1500 czołgów bojowych rocznie., czyli ok. dwa razy więcej niż pięć największych europejskich państw NATO ma w swoich zasobach.

Jednocześnie wskazuje na fakt, że w ciągu najbliższych lat rosyjska armia wzrośnie do 1,5 mln żołnierzy. Oznacza to dwukrotny wzrost w porównaniu do stanu przed wojną w Ukrainie. "Należy zrozumieć, że musimy być w stanie odstraszyć Rosję. Musimy jasno powiedzieć, że atak na terytorium NATO będzie miał nieobliczalne konsekwencje. Nasze bezpieczeństwo jest jak powietrze, którym oddychamy: nie zdajemy sobie z tego sprawy, dopóki go nie zabraknie" – apeluje Breuer.

