Wójcik: To będzie najbardziej brutalna kampania od 1989 roku

Były wiceminister sprawiedliwości zwrócił uwagę, że kampania prezydencka oznacza koszt rzędu 20–30 mln zł. Jak zauważył, są to "bardzo duże pieniądze". Polityk podkreślił, że kwoty mają charakter bezzwrotny. W tym kontekście parlamentarzysta wskazał na charakter, jaki miała – jego zdaniem – decyzja Państwowej Komisji Wyborczej, która odebrała subwencję Prawu i Sprawiedliwości.

– To też pokazuje, jaka to była decyzja Państwowej Komisji Wyborczej – to była decyzja polityczna – powiedział Michał Wójcik na antenie RMF FM. – To nie cała komisja tak zdecydowała, to politycy zdecydowali, a sędziowie byli przeciwni – dodał.

Kto będzie kandydatem PiS w wyborach prezydenckich?

Michał Wójcik nie chciał wskazać, kto może być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta.

– Jest rzeczą oczywistą, że osobą, która ma tę wiedzę, jest Jarosław Kaczyński, który będzie miał największy wpływ na to, kto będzie kandydatem – powiedział wiceprezes PiS. Jak stwierdził, dywagacje o szansach potencjalnych kandydatów "są prowadzone w sposób nieuprawniony". – Zapewne będzie spotkanie gremium, prezydium partii – dodał.

Polityk nawiązał w tym kontekście do prawyborów w Koalicji Obywatelskiej. Jak zaznaczył, w Polsce nie ma takiej tradycji politycznej. – Dziś, kiedy obserwuję to, co dzieje się w KO, to nie przyjmuję, że to jest dobra formuła – patrząc na dwa ludy plemienne, które się okładają pałami. Trzaskowski, Sikorski zapewniają, że nie mają nic przeciwko sobie, ale jak to będzie, to zobaczymy – powiedział Wójcik. Jego zdaniem lepszym rozwiązaniem byłby start większej liczby kandydatów. – Koalicja by się szybciej rozpadała – skwitował.

Wójcik o działaniach Hołowni: Pokrętna logika

Michał Wójcik nawiązał również do kandydatury Szymona Hołowni. – Muszę przyznać, że pierwszy raz widzę, żeby ktoś opuszczał swoje ugrupowanie tuż przed wyborami i mówił, że jest niezależny – powiedział. Postawę lidera Polski 2050 podsumował słowami: "pokrętna logika". – Ostatnio słyszałem też, że Rafał Trzaskowski jest niezależny. Bardzo ciekawa historia – dodał.

Były wiceminister sprawiedliwości uważa, że zbliżająca się kampania wyborcza będzie miała brutalny charakter. – Wiem jedno – to będzie bardzo twarda, trudna kampania. Następne miesiące to będzie najbardziej brutalna kampania od 1989 roku – stwierdził Wójcik.

