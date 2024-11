Seksmisja 2

Kultowe kino, trochę już przetarte, gdyż teksty stamtąd co praw – da przeciekły do masowego użytku, ale dziś już zalatują formaliną cringe’u, przepraszam – obciachu. Jednak film sam w sobie się broni, gdyż – jak to jest z dziełami potomnymi – nabiera on coraz to nowszych i bogatszych znaczeń wraz z upływem czasu. Puszczony do kin w stanowojennym 1983 r. był odczytywany wprost – jako alegoria bezrozumnej dyktatury, z jej bzdurami ideologicznymi.