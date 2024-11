"To może nastąpić szybko". Zełenski o przyszłości Ukrainy

Ukraiński przywódca obiecał, że zostanie zrobione wszystko, aby zakończyć śmiercionośny konflikt.

– Mamy wszelkie możliwości, aby zakończyć tę wojnę w przyszłym roku. Możemy to zrobić, ale tylko razem z Europą, razem z USA i oczywiście razem z Ukrainą” – powiedział w rozmowie ze Sky News.

Ukraiński prezydent uważa, że wojnę można zakończyć dyplomatycznie. Jego zdaniem nowo wybrany amerykański prezydent Donald Trump jest w stanie wywrzeć dużą presję na Federację Rosyjską. Zełenski przedstawił następującą prognozę dotyczącą zakończenia wojny: "To może nastąpić szybko, ale wszystko zależy od woli. Woli tych, którzy tego chcą. Oczywiście nie jest to łatwe i nie stanie się to jutro. Ale może się to stać za rok. Ja tak czuję, ale to wszystko zależy od decyzji i woli innych przywódców”.

Warto zaznaczyć, że Trump podczas swojej kampanii wyborczej wielokrotnie obiecywał szybkie zakończenie wojny, nie precyzując jednak, w jaki sposób chce to zrobić. Inauguracja jego prezydentury odbędzie się 20 stycznia przyszłego roku.

Co zrobi Trump?

Wiosną tego roku gen. Keith Kellog opublikował na stronie swojego think tanku America First Policy Initiative tekst dot. "planu pokojowego" w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Wskazał, że należy doprowadzić do zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Plan ma zakładać, że Kreml zostanie nakłoniony do rozmów pokojowych poprzez groźbę znaczącego zwiększenia amerykańskiej pomocy militarnej dla Kijowa. Pokój miałby zostać usankcjonowany poprzez dwustronne gwarancje.

Kilka dni temu Donald Trump wybrał Kelloga na stanowisko prezydenta USA do spraw Rosji i Ukrainy.

Trump zazwyczaj unika ujawniania szczegółów tego, jak dokładnie planuje doprowadzić do rozmów pokojowych. Jednak latem ubiegłego roku były prezydent USA zasugerował, że zamierza oddać Putinowi tereny zajęte przez rosyjskie wojska w trakcie kampanii.

