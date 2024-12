Immunitet Kaczyńskiego. Czerwińska: Nie atakuje się w tak bezczelny sposób zmarłych

DoRzeczy.pl: Do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz kilkoro innych parlamentarzystów w tym pani. Co pani na to?

Anita Czerwińska: Tak naprawdę, przed nami głosowanie nie tylko w sprawie naszych immunitetów, ale przed Sejmem jest podjęcie decyzji, czy jest po stronie cywilizacji, do której wszyscy należymy. Cywilizacji, w której nie atakuje się w tak bezczelny sposób osób zmarłych, nie zakłóca się uroczystości upamiętniających poległych, czy też jest po stronie cywilizacji obcej, która dopuszcza godzenie w pamięć o zmarłych. To kwestia fundamentalna.

Poseł Konfederacji Sławomir Mentzen wskazuje, że “każdy mężczyzna musi czasami dać w mordę” i zaznacza, że zagłosuje “przeciw” odebraniu immunitetu prezesowi PiS. Co pani na to?

Bardzo mnie cieszy taka deklaracja. Nie chcę się wypowiadać za pana prezesa, jednak wskażę na argumentację obrońcy posła Boguckiego, który powiedział, że doszło do stanu wyższej konieczności.

Jak pani ocenia wykorzystywanie policji do wykonywania takich czynności? Przecież funkcjonariuszom ktoś wydaje rozkazy.

Policjanci wykonują rozkazy i z pewnością nie są w komfortowej sytuacji. Dodatkowo sami są obiektem ataków ze strony tych osób, bowiem agresorzy również atakują policjantów, wyzywają i wydają dyspozycje. Trudno mieć w tej sytuacji pretensje do policjantów, którzy noszą polski mundur i są zmuszani do takich działań.

Czytaj też:

Tusk: Europa potrzebuje poczucia odpowiedzialnościCzytaj też:

Godek o "edukacji zdrowotnej": Ten przedmiot musi zostać usunięty z programu nauczania