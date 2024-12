"Godne Korei Północnej". Brejza krytykuje Nawrockiego za wizytę u powodzian

Choć kampania wyborcza formalnie rozpocznie się na początku stycznia, poszczególni kandydaci ruszyli w Polskę i pracują pełną parą. Karol Nawrocki postanowił pomóc powodzianom. Kandydat w wyborach pojechał na tereny doświadczone tragiczną powodzią. Konkretnie pojawił się w Lądku Zdroju, miejscowości, która ucierpiała w bardzo dużym stopniu. Jak wyjaśnił,

"Karol Nawrocki osobiście pomaga remontować dom pani Ani, która błagała Tuska o pomoc i nie doczekała. Koszt remontu pokrywa Fundacja Republika" – podała Telewizja Republika.

– Wiemy też, że my dziś inicjujemy tę pomoc. Wiemy, co będzie działo się dalej i bardzo się cieszymy. Dziękujemy Fundacji Republika za to wielkie wsparcie i nagłośnienie sprawy. Dowiedziałem się o całej sprawie z Republiki. Gdy tylko zobaczyłem, to bardzo chciałem mieć tutaj jakiś swój udział – po ludzku – w tym wszystkim. Bez Fundacji Republika nie byłoby to możliwe – powiedział Nawrocki w wypowiedzi dla mediów.

Brejza: Kompletnie bezduszne

Krzysztof Brejza jest oburzony działaniami Nawrockiego. Polityk Koalicji Obywatelskiej pisze wręcz o "cyrku" rodem z Korei Północnej.

"Co zrobił dziś Nawrocki i PiS? W sposób kompletnie bezduszny wykorzystali do swojej politycznej gierki ludzi, którzy ucierpieli kilka miesięcy temu w powodzi. Cyrk z noszeniem worków i lodówek godny propagandy z Korei Północnej, to marny politycznie i podły po ludzku element pisowskiej kampanii. Mocno zapachniało Kurskim" – napisał Brejza na portalu X.

Szósty kandydat na prezydenta

Tymczasem start w wyborach prezydenckich w 2025 roku ogłosił Piotr Szumlewicz. Działacz związkowy opublikował listę haseł wokół których skoncentruje się jego kampania.

Lista kandydatów w wyborach prezydenckich w maju 2025 roku prezentuje się zatem następująco: Rafał Trzaskowski (KO), Karol Nawrocki (popierany przez PiS), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) i Piotr Szumlewicz.

Najprawdopodobniej 14 grudnia kandydata oficjalnie ogłosi Lewica. Głównymi faworytkami są minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.

Spekuluje się też, że kandydata wystawi partia Razem, nie wiadomo jeszcze, co ostatecznie zrobi PSL.

