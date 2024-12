"To jest jakiś Monty Python". Warzecha i Wielomski komentują wpis Tuska

W niedzielę świat komentuje upadek krwawego reżimu Asadów. Głos zabrał m.in. premier Donald Tusk. W krótkim poście opublikowanym w języku angielskim nie zabrakło Rosji.

twitter

"Wydarzenia w Syrii uświadomiły światu po raz kolejny, a przynajmniej powinny uświadomić, że nawet najbardziej okrutny reżim może upaść, a Rosja i jej sojusznicy mogą zostać pokonani" – napisał premier na X, czyli dawnym Twitterze.

Do słów Tuska odnieśli się za pośrednictwem X m.in. publicyści Łukasz Warzecha i prof. Adam Wielomski.

Warzecha: To jest jakiś Monty Python

"Polski premier kibicuje dżihadystom, którzy mają tyle wspólnego z uwielbianą przez niego liberalną demokracją co miał Asad z prawami człowieka. No, ale przecież Baszszar był "putinowskim wasalem" i tylko to się liczy" – czytamy we wpisie publicysty "Do Rzeczy".

"Jestem ciekaw, jakie będą komentarze – albo czy w ogóle będą – kiedy zaczniemy się dowiadywać, jak ludzi w jakikolwiek sposób wcześniej związanych z rządem Asada (zwykłych urzędników, funkcjonariuszy, nauczycieli itd.) zaczną traktować islamiści" – zwrócił uwagę publicysta.

"W głowie mi się nie mieści, że europejski "liberał" może się zachwycać islamistyczną ofensywą, która ZAWSZE kończy się tak samo – tak jak to było ostatnio w Afganistanie: prześladowaniami, niszczeniem dóbr kultury, ekspansją cywilizacyjnej agresji" – podsumował Warzecha.

twitter

Wielomski: Tyle premier zrozumiał

Serię wpisów na temat przewrotu w Syrii opublikował także prof. Adam Wielomski. Zwrócił w nich uwagę m.in. na standardowe w Polsce od lutego 2022 r. postrzeganie niemal każdej sprawy geopolitycznej przez pryzmat Rosji i Ukrainy.

twitter

Politolog skomentował także post Tuska. "Premier RP tylko tyle zrozumiał z wielkiej rozgrywki geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. Narracja Anne Applebaum" – napisał.

twitter

Von der Leyen deklaruje wspieranie Syrii

Wpis na X zamieściła także przewodnicząca Komisji Europejskiej, niemiecka polityk Ursula von der Leyen.

"Okrutna dyktatura Assada upadła. Ta historyczna zmiana w regionie stwarza nowe możliwości, ale nie jest pozbawiona ryzyka" – czytamy na jej koncie.

"Europa jest gotowa wesprzeć działania na rzecz zachowania jedności narodowej i odbudowy państwa syryjskiego, które chroni wszystkie mniejszości" – napisała von der Leyen.

"Współpracujemy z liderami europejskimi i regionalnymi oraz monitorujemy rozwój sytuacji" – przekazała.

twitter

Asad obalony

Przypomnijmy, że sunniccy dżihadyści z Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) wraz ze wspierającymi ich mniejszymi organizacjami opozycyjnymi przeprowadzili błyskawiczną kampanię, pokonując wojska rządowe praktycznie bez walki.

27 listopada islamiści rozpoczęli udaną kampanię militarną przeciwko wojskom rządowym. Komentatorzy zajmujący się tematyką Bliskiego Wschodu oceniają, że rebelianci planowali raczej działania zaczepne i nie spodziewali się tak dużego sukcesu. Po opanowaniu Aleppo postanowili jednak kontynuować ofensywę, wykorzystując słabość sił Asada i nieobecność wspierającego go Hezbollahu, zaangażowanego w ostatnich miesiącach w Libanie. Asadowi nie pomogli dotychczasowi sprzymierzeńcy – Rosjanie ani Irańczycy.

Premier Syrii Muhammad Ghazi al-Jalali wyraził gotowość współpracy z przywódcą, którego wskaże syryjski naród w wyborach. – Dziś rano będę na Radzie Ministrów i będę gotowy na procedury przekazania władzy – mówił premier.

Czytaj też:

Co zmieni się na Bliskim Wschodzie i co czeka Syrię? Szewko o obaleniu AsadaCzytaj też:

Ekspert o kulisach upadku Asada. Opuścili go sojusznicy