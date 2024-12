"Taki jest elektorat PiS". Pitera porównała wyborców Trzaskowskiego i Nawrockiego

Pytana o Karola Nawrockiego Pitera stwierdziła, że "nie miała złudzeń, jeśli chodzi o poparcie dla niego”. – PiS ma to do siebie, że elektorat tej partii głosuje na szyld. Niespecjalnie ich obchodzi kandydat, na którego głosują, obojętnie w jakich wyborach. Ważny jest szyld – stwierdziła.

– Kandydat, którego nikt nie zna, a sondaże pokazywały, że ma minimalną rozpoznawalność, ludzi na tym poziomie rozpoznawalności są setki, miał poparcie na poziomie 26 proc. – stwierdziła była sekretarz stanu w rządzie Donalda Tuska.

Jednocześnie polityk pozytywnie oceniła wyborców Platformy Obywatelskiej, który jej zdaniem są "znacznie bardziej krytyczni". – Ten elektorat bardziej się dzieli, jest mniej zdecydowany, z rozterkami – przekonywała.

– Trzaskowski na razie się rozgląda i wyczuwa grunt. Widzę w nim jeszcze taką niepewność, którą on ma, ale każdy kandydat ją ma. Poczekajmy, jeszcze przyjdzie czas, gdy zobaczymy jego siłę. Najważniejsze, że on pod względem intelektualnym, fizycznym, pod każdym względem jest w stanie sprostać w konkurencji ze swoim przeciwnikiem. Jest w podobnym wieku, podobnej tężyzny fizycznej – mówiła w rozmowie z Radiem Plus.

Topnieje przewaga Trzaskowskiego nad Nawrockim

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, na najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich może liczyć Rafał Trzaskowski. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej chce zagłosować 36,9 proc. pytanych, co oznacza spadek o 3,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej samej pracowni, przeprowadzonym w drugiej połowie listopada.

Z kolei popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki może liczyć na 30,3 proc. głosów. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zanotował tym samym wzrost poparcia aż o 5,8 pkt proc. – podkreśla WP.

To nie jedyne takie badanie, również sondaż państwowego CBOSu dowodzi, że różnica między Trzaskowskim a Nawrockim topnieje.

