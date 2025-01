"Badziewna fontanna". Jaki o symbolu Polski w Brukseli

Instalacja została wykonana przez polską artystkę Alicję Patanowską. Jej tytuł to "We are the weather", który na polski jest tłumaczony jako: "Klimat to my".

– Jak to zobaczyłem, nie mogłem uwierzyć – przyznał deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Instalacja oznacza... solidarność międzygatunkową

Jak powiedziała artystka w rozmowie z TVP Info, "instalacja pokazuje wodę jako symbol porozumienia międzygatunkowego i potrzeby solidarności międzygatunkowej, ponieważ woda jest zarówno w naszym ciele, jak i jest większą częścią naszej planety".

– Dla mnie super istotna jest właśnie ta perspektywa nieludzkich istot, które żyją razem z nami – powiedziała artystka.

Właśnie do tych słów odniósł się w nagraniu, opublikowanym na portalu X, Patryk Jaki.

– Polska, która ma w tym roku tysiąc lat Królestwa Polskiego, mistrzów nauki jak Kopernik, Curie-Skłodowska, mistrzów kultury jak Chopin, Moniuszko, malarstwa jak Matejko, sztuki wojskowej jak husaria, literatury jak Sienkiewicz czy Reymont, przywódców ważnych dla świata jak Jan Paweł II, Sobieski czy pierwszą konstytucję w Europie postanowiła symbolem swojej prezydencji ustanowić jakąś badziewną fontannę z wodą jako symbolem porozumienia międzygatunkowego i perspektywą nieludzkich istot, które żyją razem z nami – powiedział polityk.

– To oczywiście prawda, że nieludzkie istoty z wodą zamiast mózgu żyją między nami. Ja tu z ekipą Tuska nawet się w tej sprawie nie kłócę, tylko czy akurat muszą reprezentować Polskę w całej Europie? – dodał z ironią.

Artystka od proaborcyjnych błyskawic na inauguracji

Jaki zwrócił również uwagę, że na inauguracji prezydencji w Brukseli Polskę reprezentowała Alicja Biały, która wykonała proaborcyjne plakaty.

W jednym z wywiadów artystka mówiła, że ma "kompleks Polski i polskości", a mieszkając za granicą "ucieka od polonijnych kontaktów".

– Czy to nie brzmi jak idealny, uśmiechnięty obywatel? Skundlony, zakompleksiony, ośmieszający własny kraj i żyjący na obczyźnie. Idealnie pasuje do ekipy Tuska – powiedział europoseł PiS.

