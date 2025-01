"Uniwerki bastionem lewactwa". Bosak o kontrowersyjnym stypendium

Portal Życie Uniwersyteckie poinformował w ubiegłym roku, że dr Joanna K. Malinowska z Wydziału Filozoficznego UAM otrzymała stypendium Yehudit and Yehuda Elkana Fellowship na rok 2024/2025, przyznawane przez The New Institute w Hamburgu oraz Das Wissenschaftskolleg zu Berlin i ufundowane przez Volkswagen Foundation oraz Möllgaard Foundation.

Stypendium za projekt o "rasizmie na granicy"

Okazuje się, że stypendystka będzie zajmować się kwestią rasizmu w kontekście... sytuacji na granicy Polski z Białorusią. Do sprawy odniosła się sama zainteresowana.

– Od 15 stycznia do 30 czerwca 2025 będę przebywała na stażu w The New Institute w Hamburgu, gdzie będę pracowała nad projektem "Racialisation and racism at the Polish-Belarusian border and their impact on the development of health inequities in Europe" (pol. Rasizacja i rasizm na granicy polsko-białoruskiej i ich wpływ na rozwój nierówności zdrowotnych w Europie – przyp. red.) – relacjonowała dr Malinowska.

– Na pełne zrealizowanie tego projektu – już po powrocie na UWAM i we współpracy z grupą Badacze i Badaczki na Granicy – mam otrzymać dodatkowe finansowanie w kwocie do 50 tys. EUR – dodała.

Bosak: Prawdziwy filozof nie zajmowałby się takimi tematami

Do informacji odniósł się w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Krzysztofa Bosak.

"Uniwerki stają się w coraz większym stopniu finansowanym przez podatnika bastionem lewactwa. Fakt, nie opinia" – napisał polityk Konfederacji na portalu X.

Jak zaznaczył parlamentarzysta, "proces ten postępuje przez całą III RP, niezależnie czy rządzi lewica czy prawica, bo wynika z trendów społecznych w świecie zachodnim i dostosowania Polski do tych, którzy są silni i bogaci w naszym bloku". "Chcieliśmy być częścią Zachodu to jesteśmy. Wszystko zgodnie z podjętymi decyzjami" – stwierdził Bosak.

Wicemarszałek Sejmu podkreślił jednocześnie, że "prawdziwy filozof nie zajmowałby się takimi tematami, bo nie mają z filozofią nic wspólnego".

"Nie deprecjonujmy pojęcia filozofii" – zaapelował polityk Konfederacji.

