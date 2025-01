Bakunin, Giertych i inni

Wolność, którą dysponujemy – choćby polityczna – jest nieciekawa. Ważne jest to, że państwo „narzuca nam” kodeks wykroczeń i prawo drogowe. Gdyby nie to, że ta doktryna inspirowała ekstremistyczną politykę, można by ją uznać za przejaw antyspołecznej neurozy. Całkiem podobnie działa współczesny anarchonacjonalizm.