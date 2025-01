Koronacja Władysława Łokietka

Po kilku latach książęta podzielili się krajem, co wywołało sprzeciw rycerstwa. Wielkopolanie wygnali nieudaczników i stanęli przed koniecznością wyboru. Pozostali książęta śląscy nie rokowali nadziei, a rządy czeskie były nad Wartą niepopularne. Do Mazowsza i tamtejszych Piastów było bardzo daleko i Wielkopolanom pozostał tylko Władysław Łokietek. Nie wszyscy jednak chcieli rządów małego Piasta i niemieckie mieszczaństwo Poznania do końca broniło praw książąt z Głogowa.