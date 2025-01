Nagranie z Morawieckim obiegło sieć. Tuska ma "poradę"

W poniedziałek media informowały, że były premier Mateusz Morawiecki miał nie zostać wpuszczony na wiec Donalda Trumpa. Wideo z całego zajścia opublikowała osoba podająca się za ukraińską dziennikarkę. Wokół jej postaci narastają coraz większe kontrowersje.

Do sprawy odniósł się sam Morawiecki, który w zamieszczonym w internecie filmie wyjaśnił, że tego dnia nie udawał się na wiec amerykańskiego polityka, lecz na umówione spotkanie. Rozmowa ze strażnikami dotyczyła wskazówek dotarcia na miejsce, a nie wejścia na wiec.

Tusk ma "poradę" dla Morawieckiego

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. – Nie będę wykorzystywał posiedzenia rządu, żeby komentować zdarzenie z udziałem byłego premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego. Ale mam taką uwagę do wszystkich bez wyjątku, dzisiaj sprawujących funkcje rządowe i w przeszłości sprawujących wysokie funkcje rządowe – np. do byłych premierów, prezydentów: zawsze możecie korzystać z pomocy polskich placówek: ambasadora, ambasadorki, konsula, kiedy znajdziecie się w kłopotach – powiedział premier przed posiedzeniem Rady Ministrów.

– Dobrze zawiadamiać nasze placówki, jeśli ktoś o takim statusie, jak np. były premier, wyjeżdża do jakiegoś kraju. […] Ona może też pomóc w niektórych sytuacjach i możemy dzięki temu uniknąć jakichś bulwersujących czy przykrych zdarzeń – dodał szef rządu.

Były premier na przyjęciu u Trumpa

Tymczasem Mateusz Morawiecki wziął udział w przyjęciu zorganizowanym po uroczystości zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Były premier zamieścił zdjęcia z tego wydarzenia w mediach społecznościowych.

„Wind of change” – napisał na portalu X Morawiecki. „Wieje coraz szybciej w stronę Polski” – dodał.

Na jednym ze zdjęć widzimy wspólną rozmowę posła PiS i prezydenta Argentyny Javiera Milei.

