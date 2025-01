Pociąg do paraboli

Rzadko się zdarza, by sequel dorównał oryginałowi. Jeszcze rzadziej, by go przewyższał.

Nie tęskniłem więc za ponownym spotkaniem z bohaterami polskiej wersji „Młodych gniewnych”, dość wydumanej opowieści o nauczycielu, który znalazł patent na niesfornych małolatów z ogólniaka imienia Stanisława Barei. A tu niespodzianka. Poza paskudnym tytułem kontynuacja nie powiela większości grzechów poprzednika. Slalom między tyczkami banału, wulgarności i ckliwości przebiega sprawnie. Nie bez kozery ścieżkę dźwiękową otwiera przeróbka landrynkowych „Dmuchawców, latawców”, a zamyka dziarski utwór „Lust for Life” Iggy’ego Popa.