Koalicja PiS z PSL. "Lepiej teraz niż później"

Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Miasta w Puławach stanowisko przewodniczącej straciła Ewa Wójcik. Odwołano również wiceprzewodniczących Piotra Sadurskiego z Koalicji Obywatelskiej oraz Sławomira Seredyna z Polski 2050.

Nowym przewodniczącym rady został Mariusz Wicik z Prawa i Sprawiedliwości. Funkcje wiceprzewodniczących zajmować będą Waldemar Orkiszewski (PiS) i Anna Szczepańska-Świszcz z Polskiego Stronnictwa Ludowego, która w wyborach samorządowych startowała z komitetu prezydenta Puław Pawła Maja.

Czarnek gratuluje "znakomicie wykonanej pracy"

"Ogromnie gratuluję Markowi Wojciechowskiemu, wicemarszałkowi Województwa Lubelskiego i sekretarzowi Zarządu Okręgu nr 6 Prawa i Sprawiedliwości oraz Mariuszowi Wicikowi, pełnomocnikowi PiS w powiecie puławskim znakomicie wykonanej pracy i stworzenia koalicji większościowej PiS-PSL w Radzie Miasta Puławy. Nowym Przewodniczącym Rady Mariusz Wicik z PiS. Wielkie brawa! Razem dla Puław, Lubelszczyzny i Polski" – skomentował na platformie X poseł PiS Przemysław Czarnek.

Anna Szczepańska-Świszcz wydała oświadczenie, w którym tłumaczyła swoją decyzję. "Jak już wiecie, lub niebawem się dowiecie, właśnie doszło do zmiany układu sił w Radzie Miasta. Nie będę ukrywać, za moją przyczyną. Wielu może mieć mi to za złe, wielu będzie wieszać na mnie psy, doszukiwać się podtekstów, oskarżać o kumoterstwo czy gonienie za własna korzyścią. Trudno. Nie jest to prawda, ale też nie będę z tym walczyć, bo nie będzie sensu. Moją decyzję podjęłam świadomie, przypłaciłam ją kilkoma siwymi włosami i ogromnym stresem. Ale uważam z całym przekonaniem, że należało to zrobić. Lepiej teraz niż później. A Wy rozliczycie mnie za taki krok" – napisała na Facebooku.

"Mój światopogląd nie ulega zmianie i nigdy nie ukrywałam, że bliżej mi do prawej strony. Decyzję podjęłam jednak z innego powodu. Uważam, że dotychczasowy układ nie miał możliwości realnego działania. Zbyt wiele sprzecznych poglądów, różnych interesów, własnych ambicji. Potrzebujemy sprawnego działania. Czy to się uda? Wierzę, że tak" – podkreśliła.

Jak podał "Dziennik Wschodni", zarząd PSL w Puławach już 23 stycznia przyjął uchwałę o przystąpieniu do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Sprawa trzymana była jednak w tajemnicy aż do czwartku.

