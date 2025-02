Matecki: Czuchnowski powinien otrzymać stały zakaz wstępu do Sejmu

DoRzeczy.pl: Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski otrzymał dwumiesięczni zakaz wejścia do Sejmu, po tym jak zaatakował pana i wytrącił z ręki telefon. Jest pan zadowolony z decyzji marszałka Szymona Hołowni?

Dariusz Matecki: Nie jestem zadowolony z tej decyzji. Wojciech Czuchnowski powinien otrzymać stały zakaz wejścia do Sejmu. Atak fizyczny na posła to działania całkowicie dyskwalifikujące tego człowieka, które powinno skutkować stałym zakazem wejścia. Składamy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, ale uważam, że również marszałek Sejmu powinien takie zawiadomienie złożyć.

Dlaczego?

To marszałek Sejmu dba o bezpieczeństwo posłów, w tym posłów przebywających w Sejmie. Dlatego z decyzji marszałka nie jestem zadowolony.

Otrzymał pan oficjalną odpowiedź od marszałka w tej sprawie?

Nie. Jedyne, co usłyszałem, to jego wypowiedź, że on też miałby pokusy, żeby postąpić podobnie. Nie było żadnej oficjalnej odpowiedzi czy pisma, a pojawiła się zapowiedź, że to ja zostanę skierowany do komisji etyki poselskiej.

Za co?

Nie wiem. Chyba za to, że wykonywałem swoją pracę, a jakiś człowiek mnie wyzywał i uderzył w telefon. Marszałek Hołownia nie nadaje się do ważnych państwowych stanowisk.

A może zdaniem marszałka, to pan nie powinien nagrywać Wojciecha Czuchnowskiego?

Rozumiem, że dla drugiej strony sceny politycznej, "Gazeta Wyborcza" jest wspaniała i nietykalna. Nie można mówić ich zdaniem o niektórych sprawach, nie można pytać, ale my dalej będziemy robić i pokazywać ich hipokryzję. Co byłoby, gdyby któryś z posłów PiS w ten sposób zachował się wobec dziennikarza TVN? Przecież marszałek Hołownia wówczas pewnie zapowiedziałby złożenie sprawy do prokuratury, nałożył karę pieniężną na posła i odesłał sprawę do komisji etyki.

