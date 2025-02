"Czy zamierza Pan w ogóle zabrać głos?" Mocny apel posła PiS do prezydenta

Polityk wyraża głębokie zaniepokojenie decyzjami rządu Donalda Tuska, które jego zdaniem zagrażają praworządności i demokracji w Polsce.

Zarzuty wobec rządu Tuska

W swoim apelu Matecki krytykuje szereg działań obecnych władz RP. Wskazuje m.in. na paraliż Trybunału Konstytucyjnego poprzez podważanie statusu sędziów, niepublikowanie wyroków i marginalizowanie tej instytucji. "To bezprecedensowy zamach na niezależność Trybunału" – podkreśla polityk.

Poseł PiS zwraca również uwagę na siłowe przejęcie mediów publicznych, takich jak TVP, Polskie Radio czy PAP. Jak podkreśla, było to działanie bez podstawy prawnej, co stanowi pogwałcenie zasad państwa prawa i wolności słowa. Krytyce poddane zostały również decyzje dotyczące prokuratury, w tym zawieszenie prokuratora Michała Ostrowskiego.

Dariusz Matecki stawia Andrzejowi Dudzie szereg pytań dotyczących jego reakcji na te wydarzenia. Poseł pyta m.in., dlaczego prezydent nie zwołał jeszcze Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz dlaczego nie podjął działań na arenie międzynarodowej.

"Tak jak broniono w Europie sądów i instytucji przed rzekomymi »zamachami« poprzedniego rządu, tak dziś milczy się na temat faktycznych, siłowych działań obecnej władzy" – ocenia polityk. Zarzuca również prezydentowi, że nie wykorzystuje swojej pozycji, aby upomnieć się o Polskę.

"Czy zamierza Pan w ogóle zabrać głos w obronie suwerenności polskiego państwa?" – pyta w liście parlamentarzysta.

Apel o obronę demokracji

Zdaniem posła PiS obecne działania rządu zmierzają do podporządkowania wymiaru sprawiedliwości oraz eliminacji opozycji. Apeluje on do Prezydenta o stanowczą reakcję i podjęcie kroków na rzecz ochrony demokracji i praworządności.

"Polska stoi dziś przed historycznym wyzwaniem. Jako strażnik Konstytucji, ma Pan obowiązek stanąć w obronie demokracji" – podsumowuje w swoim apelu Dariusz Matecki.

facebookCzytaj też:

Andrzej Duda w CNN: Trudno się dziwić słowom TrumpaCzytaj też:

Sekretarz obrony USA przyleci do Polski. Hegseth spotka się z prezydentem Dudą