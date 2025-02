Katolicka walka o imigrantów. Ostra debata w USA

Donald Trump odwołuje się do wartości chrześcijańskich; jego wiceprezydentem jest nawrócony katolik J. D. Vance; sprawami granicy zajmuje się Thomas Homan, urodzony jako katolik i przy katolicyzmie trwający. Już tylko to wystarczyłoby dla nadania sprawie migracji dużej wagi w amerykańskim Kościele. W praktyce sprawa jest jeszcze istotniejsza: aż 30 procent katolików w USA to latynosi. Dlatego nie dziwi ani szerokość, ani ostrość debaty.