Kolarski: Znakomite spotkanie, znakomita wizyta

Wojciech Kolarski, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, podsumował sobotnią rozmowę Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Minister bagatelizuje głosy krytyki płynące m.in. od premiera Donalda Tuska.

– Reakcja międzynarodowych mediów, wszędzie mowa o tym spotkaniu i o właśnie ważnej pozycji Polski. Zostawmy złośliwości tym, którzy mają żal, że to nie ci politycy, którzy takie złośliwości wyrażają, mają możliwość spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych To nie było kilkuminutowe spotkanie […] powiedziałbym, oczywiście, za krótkie spotkanie, bo każde spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest za krótkie, tyle jest spraw i tyle jest rzeczy, natomiast nie ulegajmy pewnemu złudzeniu – powiedział Wojciech Kolarski w Polsat News.

Krótka rozmowa, długie przygotowania

– Prezydent Duda przed rokiem odbył 2,5-godzinną rozmowę w Trump Tower. Ale to była wyjątkowa sytuacja. Teraz prezydent Trump nie jest już tylko kandydatem, tylko jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, takie rozmowy są krótkie, żeby do nich doszło, to wymaga wielu zabiegów – kontynuował.

Szef BPM dodał, że to "wielki sukces prezydenta Dudy, jego konsekwentnej polityki, którą prowadzi od 10 lat, że właśnie ma takie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, że ma właśnie tak doskonałe relacje z prezydentem Trumpem, że do takiej rozmowy może dojść".

Kolarski odniósł się też do kwestii zaproszenia przywódcy USA do Polski. – Oficjalne zaproszenie na Szczyt Trójmorza […] który po raz 10. odbędzie się, i tym razem w Warszawie, 28 kwietnia, zostało oficjalnie skierowane do Białego Domu. To jest jedna z możliwości, omawiana jest ze stroną amerykańską, niejedyna – przekazał.

– Prezydent Trump potwierdził, że bardzo się cieszy, dziękuje za to zaproszenie i tak, chce być w Polsce – podsumował.

Czytaj też:

"Instrument dwóch Donaldów". Były minister PiS krytykuje DudęCzytaj też:

Ofensywa Macrona. Rozmawiał z Orbanem i Erdoganem, ale zabrakło Tuska