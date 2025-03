Kaczyński wszedł na scenę po Nawrockim. "Nie będę wygłaszał przemówienia"

W niedzielę w podwarszawskich Szeligach odbyła się konferencja programowa Karola Nawrockiego. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta przedstawił swój program wyborczy, który nazwał "planem 21". Wśród obietnic wyborczych znalazło się dużo propozycji zmian podatkowych.

– Jestem skuteczny dla Polski i będę skuteczny dla Polski, realizując plan 21, gdy zostanę prezydentem RP. Skuteczność to moje drugie imię – zapewnił.

Kaczyński: Naprawdę wspaniałe przemówienie

Po przemówieniu Karola Nawrockiego głos ze sceny zabrał Jarosław Kaczyński. – Nie będę wygłaszał przemówienia, chcę tylko podziękować za to naprawdę wspaniałe przemówienie – zaczął prezes PiS. – Sądzę, że nawet ci, a tacy są nawet po naszej stronie, Prawa i Sprawiedliwości, ale nie wiedzieli tak na pewno, czy to jest nasz partyjny kandydat, czy my go popieramy, już dzisiaj wiedzą. Wiedzą, że to jest nasz kandydat. Innego nie ma – powiedział.

– Muszę też podziękować tym wszystkim, którzy to zorganizowali i mieli świetne pomysły. Chciałem podziękować bardzo serdecznie panu profesorowi [Andrzejowi Nowakowi – red.] (...) za naprawdę znakomite przemówienie, które tutaj wygłosił. Byłem pod ogromnym wrażeniem i sądzę, że wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem – zaznaczył

Kaczyński odniósł się również do wystąpienia publicysty tygodnika "Do Rzeczy" Rafała Ziemkiewicz. – Chcę podziękować pani redaktor Wierzbicki i panu redaktorowi Ziemkiewiczowi za to, co tutaj zrobili. Bo zrobili rzecz naprawdę wspaniałą, fantastyczną – stwierdził polityk. – Panie redaktorze, chociaż często bywa pan innego zdania niż ja, to ja bardzo, bardzo wysoko pana cenię. Ale dzisiaj zrobił pan coś naprawdę wielkiego. Serdecznie dziękuję – zwrócił się do Ziemkiewicza.

Po chwili Jarosław Kaczyński wrócił na scenę i podziękował przewodniczącemu NSZZ "Solidarność" Piotrowi Dudzie. – Patrzę na przyjacielską twarz pana przewodniczącego Piotra Dudy. Wygłosił tu wspaniałe przemówienie. Dziękuję, z całego serca dziękuję – mówił.

