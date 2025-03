Rodzina, ach rodzina

To jej trzecia praca w Teatrze Ateneum. Ponownie zwieńczona powodzeniem. Z kronikarskiego obowiązku przypomnę poprzednie sukcesy – „Ojca” Floriana Zellera oraz „Wiem to na pewno” Andrew Bovella. Wszystkie spektakle jednoczy tematyka, ogniskująca się wokoło skomplikowanych, nierzadko iskrzących, relacji familijnych. Tym razem mamy do czynienia z rodziną silniej rozgałęzioną generacyjnie.

W epicentrum znajduje się cierpiąca na postępującą demencję babcia. Fenomenalnie (mimika, głos, gestykulacja, ruch) kreowana przez Marię Ciunelis.