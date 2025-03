"Jak rząd wykończył Rafako?". Morawiecki uderza w Tuska i składa deklarację

19 grudnia ub.r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Rafako. Wniosek o upadłość firma złożyła we wrześniu ub.r. Rafako był jednym z największych pracodawców w regionie raciborskim (woj. śląskie). W wyniku upadłości w lutym pracę straciło blisko 700 osób.

W wydanym we wrześniu wniosku o upadłość Rafako wskazało, że powodem tej decyzji jest utrata "zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań, która ma charakter trwały, a tym samym oznacza, iż została spełniona przesłanka upadłościowa".

Rafako było producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferowało generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi.

Upadłość Rafako. "Rządy nieudaczników niszczą wszystko"

W najnowszym spocie Mateusz Morawiecki przypomniał słowa Donalda Tuska z kampanii wyborczej: "przyszłość polskiej energetyki zależy, w dużym stopniu, od takich firm jak Rafako", "nie ma żadnego wytłumaczenia", "Rafako trzeba ratować", "czuję się współodpowiedzialny za to, co się dzieje z Rafako w ostatnich latach".

Zdaniem wiceprezesa PiS, lider Koalicji Obywatelskiej osiągnął cele polityczne, zdobył władzę, po czym firma Rafako okazała się nie tylko nieważna, ale jak widać niewarta ratowania.

– Liczba 700 to bardzo smutna liczba, teraz w Raciborzu. Właśnie tyle osób straciło pracę w Rafako – zauważył Morawiecki w nagraniu opublikowanym we wtorek na platformie X. – To koniec tego zakładu. Rządy nieudaczników niszczą wszystko. Sytuacja z Rafako jest jak cały rząd Platformy Obywatelskiej, w pigułce. Nie pomagają, nie walczą o Polskę, nie dbają o ludzi, bo nie chcą, nie potrafią i mają wszystko gdzieś – stwierdził były premier. – Kiedy wrócimy do władzy, jeżeli taki będzie werdykt wyborców, to zrobię wszystko, żeby odbudować Rafako i postawić na nogi te wszystkie firmy, które dzisiaj są niszczone – zapewnił.

Czytaj też:

"Wstyd i hańba". Morawiecki: Cicha akceptacja niszczenia pamięci o SmoleńskuCzytaj też:

Tusk opublikował tajemniczy wpis. "Widzę popłakujących polityków opozycji"