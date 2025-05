"Nie dajcie się nabrać. To fake news". Bielan ostro reaguje na artykuł Onetu

Wizyta popieranego przez PiS kandydata na prezydenta w Białym Domu i spotkanie z najważniejszymi, na czele z Donaldem Trumpem, amerykańskimi politykami wywołała w Polsce prawdziwą burzę. Politycy Koalicji Obywatelskiej próbowali za wszelką cenę pomniejszyć znaczenie wizyty Nawrockiego.

W trakcie swojej wizyty Nawrocki rozmawiał także m.in. z sekretarzem stanu Marco Rubio. Na portalu Onet opublikowano tekst, którego autor twierdzi, że prezes IPN zamienił z Rubio zaledwie kilka zdań, a cała rozmowa miała trwać kilkanaście sekund. Tymczasem, jak twierdzi Adam Bielan, to fake news.

"Prezes Karol Nawrocki był w Białym Domu łącznie 7,5h i miał spotkania zarówno PRZED, jak i PO uroczystościach w Ogrodzie Różanym. Przed uroczystościami przez 1,5h rozmawiał m. in. zarówno z Sekretarzem Marco Rubio jak i z Spikerem Mikem Johnsonem. Nie dajcie się nabrać" – napisał Bielan na swoim koncie na platformie X.

Ataki na Nawrockiego

Mimo że do wizyty Nawrockiego w USA doszło kilka dni temu, to wciąż budzi ona duże emocje. W niedzielę w studiu Radia Zet doszło do kłótni w tej sprawie.

– Najwidoczniej PiS nie ma problemu dziś z subwencją budżetową, bo zdjęcie z Trumpem na pewno kosztuje – stwierdził Marek Sawicki z PSL. Marszałek senior zasugerował, że sztab Karola Nawrockiego zapłacił za taką rozmowę. – Trump przecież niczego nie robi za darmo – zauważył polityk.

Na krytyczne uwagi odpowiedział Michał Wójcik. – Słucham was i nie mogę się nadziwić, jak bardzo się ośmieszacie. To tylko potwierdza, jaka panika i chaos zapanowały w waszych sztabach. Nikt z was się nie spodziewał, że dojdzie do takiego spotkania – stwierdził poseł PiS.

Zdaniem parlamentarzysty w internecie "atakowano Nawrockiego przez kilka godzin, gdy przebywał w Ogrodzie Różanym". – Każdy racjonalny polityk na świecie wie, że takie zdjęcie to polityczne złoto. Nawrocki rozmawiał z najważniejszymi politykami i co? Miał za was coś załatwiać? – zaznaczył.

Duda załatwił spotkanie Nawrockiemu? Głos z Pałacu Prezydenckiego

Spotkanie Trumpa z Nawrockim. Jaki odpowiada Tuskowi