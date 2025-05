"Podmiot nieuprawniony". Prezes TK skierował pismo do Prokuratury

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował pismo do Prokuratury Krajowej. Poinformował w nim, że prokurator Andrzej Rybak nie stawi się w środę w Sejmie w charakterze świadka na komisji śledczej ds. Pegasusa. Jak to argumentuje?

Otóż w oświadczeniu opublikowanym również na stronie internetowej TK czytamy, że "5 maja 2025 r. skierował pismo do Prokuratury Krajowej informujące o niestawiennictwie na przesłuchaniu przez prokuratora Andrzeja Rybaka w charakterze świadka w dniu 7 maja 2025 na wniosek nieistniejącej tzw. sejmowej Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r”.

"Stanowiłoby legitymizację nielegalnych działań grupy posłów"

W komunikacie Prezesa TK napisano, że "wnosząc o uznanie nieobecności za usprawiedliwioną, Prezes TK podkreślił, że o przeprowadzenie czynności procesowej przesłuchania świadka wystąpił do Prokuratora Generalnego podmiot nieuprawniony".

Święczkowski także nie przybył na przesłuchanie przed komisją. W ocenie szefa TK, "stawiennictwo Bogdana Święczkowskiego stanowiłoby legitymizację nielegalnych działań grupy posłów, faktycznie kontynuujących prace nieistniejącej tzw. Komisji Śledczej ds. Pegasusa, mimo wydania przez Trybunał Konstytucyjny 10 września 2024 r. orzeczenia, że zakres działania komisji śledczej ws. Pegasusa jest niezgodny z Konstytucją".

Gotowość do współpracy z "legalnie działającymi organami władzy"

Jednocześnie TK podkreślił, że w piśmie prezesa Trybunału "w całości podtrzymano oświadczenie zawarte w piśmie skierowanym do Marszałka Sejmu w dniu 3 lutego 2025 r. o gotowości do współpracy z wszystkimi legalnie działającymi organami władzy państwowej w zakresie wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości powstałych w obszarze objętym uchwałą Sejmu z dnia 17 stycznia 2024 r".

"Organem takim może być również sejmowa komisja śledcza, o ile tylko zostanie powołana przez Sejm w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym. Bogdan Święczkowski zadeklarował także, że w każdym czasie złoży zeznania przed prokuratorem w śledztwie dot. tzw. Pegasusa" – oświadczono w komunikacie.

Komisja ds. Pegasusa

Komisja została ustanowiona celem przeprowadzenia gruntownego dochodzenia w sprawie zakupu i wykorzystania oprogramowania Pegasus, a także innych narzędzi operacyjno-śledczych. Bada legalność, prawidłowość i celowość tych działań, skupiając się na decyzjach podejmowanych przez członków Rady Ministrów, w tym Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, a także przez prokuraturę i inne organy ścigania. Komisja ma za zadanie dążyć do ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych za zakup tych narzędzi, analizować zastosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec obywateli Polski oraz sprawdzać przypadki potencjalnego naruszenia praw obywatelskich i nadużyć władzy w tym kontekście, obejmując swym zasięgiem działania od 2015 do 2023 roku".

