Wiązanka dla Franciszka

Nic bowiem nie wskazuje na to, by zakończony pontyfikat stał się jedynie epizodem we współczesnej historii Kościoła. Ale Bóg wie.

Teraz jednak, gdy trwa żałoba, warto wspomnieć o rzeczach, o których osobiście chcemy zaświadczyć Bogu i ludziom, orędując za zmarłym papieżem, jak Jezus oręduje za nami.