Akademia krakowska

Kazimierz otaczał się prawnikami, ale byli to wychowankowie obcych szkół. Nauka za granicą była bardzo droga i niedostępna dla wielu Polaków. Z tego powodu król postanowił założyć uniwersytet. Monarcha rozumował pragmatycznie: po co było wysyłać młodzież na studia do Bolonii czy Padwy, skoro można kształcić na miejscu?