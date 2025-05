Kasza antidotum

Pojawiła się na stołach razem z kaszą jęczmienną. Wyróżniają ją od innych bogactwo składników odżywczych i dobroczynny wpływ na nasz organizm. Jest bezglutenowa, alkalizująca, dzięki czemu korzystnie wpływa na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej, czyli doskonale odkwasza organizm.

Kotlety z cukinii i kaszy jaglanej

Szczególnie kiedy spożywamy duże ilości nabiału i mięsa, a mało warzyw i niskowęglowodanowych owoców – wówczas nasz organizm może zmagać się z nadmiarem zakwaszenia. Z pomocą wtedy przychodzi cudowna kasza jaglana – istne antidotum na zakwaszony organizm.

Kasza jest pełna złożonych węglowodanów, ma przy tym mało błonnika i jest lekkostrawna. Zawiera żelazo, fosfor, cynk oraz mangan. Będzie świetnie wspierać odchudzanie u osób, które tego potrzebują, a że zawiera dużo białka, idealnie sprawdzi się w diecie bezmięsnej. Same zalety.

A jak przygotować kaszę, aby była sypka i pozbawiona goryczy?

Przede wszystkim przed ugotowaniem należy ją opłukać wrzątkiem, aby pozbyć się gorzkiego posmaku. Następnie należy przełożyć ją do garnka i zalać wodą w proporcji 1:2, czyli pół szklanki kaszy na szklankę wody. Taką kaszę doprowadzamy do wrzenia i gotujemy ok. 15 minut, następnie wyłączamy palnik i pozostawiamy pod przykryciem ok. 15 minut. Kasza powinna być idealnie sypka. Taka jest najsmaczniejsza.

Ugotowaną kaszę możemy przechowywać w szczelnym pojemniku przez dwa–trzy dni.

A jak i z czym ją jeść?

Najsmaczniejsza jest z prażonymi orzechami, migdałami i dodatkiem napoju roślinnego, ale bez dodatkowych słodkich owoców, jedynie z odrobiną miodu (nie chcemy podbijać wyrzutów insuliny). Możemy ją podać z gulaszem mięsnym lub warzywnym, a w połączeniu z ugotowanymi ziemniakami możemy przygotować kluseczki lub kotlety. Polecamy, aby kaszę jaglaną dodawać do sałatek i jeść ją tak często, jak to możliwe w różnych formach.

Kotlety z cukinii i kaszy jaglanej

• 1 średnia cukinia, ok. 300 g

• ½ cebuli

• 1 duży ząbek czosnku

• 1 marchewka średnia

• ¼ szklanki kaszy jaglanej

• 1,5 szklanki bulionu

• 2 duże jajka + 1 do panierki

• bułka tarta do panierki

• natka pietruszki i koperek (posiekane)

• sól i pieprz do smaku

• olej lub masło klarowane do smażenia

Cukinię ucieramy na tarce, odstawiamy. Do garnka przekładamy przelaną wrzątkiem kaszę i startą na tarce marchewkę, zalewamy szklanką bulionu i gotujemy ok. 15 minut, aż wchłonie się cały płyn. Odstawiamy, żeby przestudzić.

Z cukinii odciskamy nadmiar płynu, ucieramy na tarce cebulę i czosnek, dodajemy 2–3 łyżki bułki tartej i mieszamy razem z kaszą, marchewką, natką oraz koperkiem. Dodajemy 2 jajka, wyrabiamy ciasto i formujemy kotleciki.

Obtaczamy je w roztrzepanym jajku i bułce tartej, a następnie smażymy na złoty kolor na maśle lub oleju z każdej ze stron. Podajemy z sałatką z pomidorów albo według uznania z inną zieloną sałatą skropioną oliwą albo jeszcze lepiej z sosem jogurtowo-czosnkowym.