Ten kandydat nie przekaże poparcia Trzaskowskiemu. Jasna deklaracja

O godzinie 21 zakończyło się głosowanie w I turze wyborów prezydenckich. Pracownia Ipsos przygotowała badanie exit poll dla trzech stacji telewizyjnych: TVP, TVN i Polsatu. Rafał Trzaskowski zdobył 30,8 proc., a Karol Nawrocki – 29,1 proc. Różnica między kandydatami wynosi zaledwie 1,7 pkt. proc. Oznacza to, że obaj politycy zmierzą się za dwa tygodnie w II turze wyborów.

Aby zwyciężyć, kandydaci będą musieli przejąć jak najwięcej głosów pozostałych startujących w wyborach. Szymon Hołownia już zadeklarował, że będzie zachęcał swoich wyborców do głosowania na Trzaskowskiego. Jak się okazuje, swojego poparcia kandydatowi KO nie przekaże Adrian Zandberg.

– Wyborcy to nie jest puchar przechodni, którego jeden polityk może oddać innym politykom. Wyborcy to są mądrzy ludzie, którzy mają swoje poglądy, swoje wartości i zgodnie z nimi będą głosować – powiedział w trakcie swojego wieczoru wyborczego.

– To nie jest koniec tej historii – to jest dopiero jej początek. Jest 2025 rok, przed nami jest 2026, a w 2027 roku są wybory parlamentarne, w których doprowadzimy do zmiany i skończymy z PO-PiSem. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wierzę, że razem damy radę – dodał polityk partii Razem.

Wyniki exit poll

Wyniki exit poll przygotowane przez pracownię Ipsos dla trzech stacji telewizyjnych: TVP, TVN, Polsatu pokazują, że Rafał Trzaskowski uzyskał 30,8 proc., Karol Nawrocki 29,1 proc., a Sławomir Mentzen 15,4 proc. Dużym zaskoczeniem jest czwarte miejsce dla Grzegorza Brauna – 6,2 proc.

Z kolei według badania exit poll przeprowadzonego przez OGB dla Telewizji Republika, I turę wyborów wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 31, 6 proc. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z wynikiem 29,8 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Mentzen, który uzyskał 14 proc. poparcia.

