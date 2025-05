Hołownia już przekazał poparcie. "Musimy mu dać szansę"

Wyniki exit poll przygotowane przez pracownię Ipsos dla trzech stacji telewizyjnych: TVP, TVN, Polsatu pokazują, że Rafał Trzaskowski uzyskał 30,8 proc., Karol Nawrocki 29,1 proc., a Sławomir Mentzen 15,4 proc. Dużym zaskoczeniem jest czwarte miejsce dla Grzegorza Brauna – 6,2 proc.

Z kolei według badania exit poll przeprowadzonego przez OGB dla Telewizji Republika, I turę wyborów wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 31, 6 proc. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z wynikiem 29,8 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Mentzen, który uzyskał 14 proc. poparcia.

Hołownia poparł Trzaskowskiego

Według badania exit poll, Szymon Hołownia zajął dopiero szóste miejsce w wyborach prezydenckich. Uzyskał 4,8 proc. głosów. Lepsze wyniki odnotowali Grzegorz Braun i Adrian Zandberg. Podczas swojego wystąpienia lider Polski 2050 wezwał sympatyków do wsparcia Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów. – Chcę powiedzieć ze swojej strony – i wierzę, że taką decyzję podejmie też nasze środowisko polityczne – że musimy w tej II turze dać szansę Rafałowi Trzaskowskiemu. Musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, bez żadnych wątpliwości: "Rafał, chcemy ci dać tę szansę" – apelował.

Następnie marszałek Sejmu zwrócił się bezpośrednio do kandydata KO. – Przed tobą dwa tygodnie bardzo ciężkiej pracy, żeby pokazać, że rzeczywiście chcesz jednoczyć Polskę, a nie tylko, żeby PO wygrała wybory. To dzisiaj olbrzymie zadanie, które stoi przed kandydatem, który wszedł decyzją ludzi do II tury – mówił.

Hołownia wyraził przy tym wolę aktywnego poparcia: – Rafałowi trzeba życzyć powodzenia, trzeba go wspierać. Będę gorąco zachęcał wszystkich, którzy mi zaufali, żeby w II turze zaufali Rafałowi.

W wyborach prezydenckich w 2020 roku Szymon Hołownia zdobył 13,87 proc.

Czytaj też:

"Z całego serca proszę". Andrzej Duda apeluje w sprawie drugiej turyCzytaj też:

"Właśnie zaczyna się gra o wszystko". Tusk zabrał głos