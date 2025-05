"Szansa Trzaskowskiego w II turze". Komorowski: Być sobą i nic nie udawać

Według obu sondaży exit poll Rafał Trzaskowski wygrał I turę wyborów prezydenckich. Za dwa tygodnie zmierzy się z Karolem Nawrockim. Zwycięzca tego pojedynku zostanie prezydentem Polski. Jakie rady dla kandydata KO ma Bronisław Komorowski? Jego zdaniem, należy wykorzystać obawy Polaków dotyczące popieranego przez PiS kandydata.

– Obawami: co się stanie w momencie, jeśli wygra pan Nawrocki? Wiadomo, że będzie to oznaczać konflikt między prezydentem a rządem. Będzie więc nierząd w Polsce, bałagan i coraz większa słabość. Ci, którzy dobrze życzą Polsce, oczekują ładu i rozsądku w działaniach władzy wykonawczej, powinni głosować tak, aby sprzyjać jej jedności, a nie konfliktowi – powiedział i dodał, że Trzaskowskiemu łatwiej składać wyborcze obietnice, bo ma za sobą rząd.

Komorowski uważa, że naturalnym elektoratem dla Trzaskowskiego będzie część wyborców Sławomira Mentzena, czyli "ludzi zatroskanych o wolny rynek w Polsce".

– Najbardziej naturalny kierunek, nie tylko poszukiwania dla siebie dodatkowych głosów przez Rafała Trzaskowskiego, ale przede wszystkim walczenia o to, aby te głosy nie padły na pana Nawrockiego, jako zwolennika jednak raczej państwowej gospodarki – stwierdził.

Były prezydent został również zapytany o to, co powinien robić Rafał Trzaskowski, aby nie zniechęcić do siebie wyborców. Komorowski powiedział, że "Zawsze trzeba być sobą i nic nie udawać".

Wyniki late poll

Według sondażu late poll przeprowadzonego przez Ipsos kandydaci w wyborach prezydenckich zdobyli:

Rafał Trzaskowski 31,1

Karol Nawrocki 29,1

Sławomir Mentzen 14,8

Grzegorz Braun 6,3

Adrian Zandberg 5,2

Szymon Hołownia 4,9

Magdalena Biejat 4,1

Joanna Senyszyn 1,4

Krzysztof Stanowski 1,3

Marek Jakubiak 0,8

Artur Bartoszewicz 0,5

Maciej Maciak 0,4

Marek Woch 0,1

