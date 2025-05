Poseł Konfederacji: Będę głosował przeciwko Trzaskowskiemu

– Będziecie licytować, będziecie domagać się czegoś konkretnego od kandydatów? – zapytał posła Konfederacji Witolda Tumanowicza Krzysztof Stanowski.

Parlamentarzysta wskazał, że jego formacja chciałaby, aby "kandydaci trochę pozabiegali o głosy tych, którzy zaufali Sławomirowi Mentzenowi". – Trzeba powiedzieć jasno – to są świadomi wyborcy. Mogą sami podjąć decyzję o tym, na kogo zagłosują. My możemy co najwyżej mówić o swoich własnych wyborach – wskazał.

Następnie Tumanowicz złożył jasną deklarację. – Ja będę głosował przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Mówiłem o tym przed pierwszą turą. Liczyłem oczywiście na to, że będę mógł oddać głos na Sławomira Mentzena, ale wiemy, że to się nie wydarzy. Oddam inny głos ważny, który będzie przeciwko kandydatowi, który moim zdaniem w drugiej połowie roku będzie podpisywał wszystkie lewackie projekty, które będzie ten obecny Sejm próbował przegłosować – powiedział.

Wcześniej Sławomir Mentzen opublikował na platformie X obszerny wpis, w którym podziękował swojej rodzinie, sztabowcom i wyborcom. "Uważam te wybory za wielki sukces. Najlepszy w historii naszego środowiska wynik bardzo cieszy, ale bardziej cieszy mnie to, co udało się osiągnąć w trakcie kampanii. To była historyczna trasa wyborcza – 348 wieców. Udało się po raz pierwszy w III RP zorganizować spotkanie otwarte w każdym powiecie. Nikt wcześniej tego nie zrobił i myślę, że długo nikt tego nie powtórzy. Do tego olbrzymie zasięgi w Internecie. I to zasięgi organiczne, nie musieli za nie płacić nieznani ludzie zza granicy. Dni z Mentzenem zostały obejrzane miliony razy na YT, wcześniej nikt tak dokładnie nie pokazał, jak od środka wygląda kampania wyborcza czy Sejm od środka" – napisał.

Badanie late poll

Według danych late poll kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 31.1 proc. głosów, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do wcześniejszego exit poll (30,8 proc.). Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki uzyskał w late poll 29,1 proc. głosów, co oznacza brak zmian względem exit poll (29,1 proc.).

Czytaj też:

Młodzi głosowali na Mentzena i Zandberga. Szczegółowe wyniki wyborówCzytaj też:

Warzecha: Klęska Hołowni. To jest dramatCzytaj też:

Kwaśniewski o wyniku Brauna: Zasoby polskiego antysemityzmu są większe niż sądziliśmy