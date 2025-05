Senyszyn przekaże swoje poparcie? "Dzwonił pośrednik z PO"

Lewicowa polityk Joanna Senyszyn, choć była jednym z najbarwniejszych kandydatów w pierwszej turze wyborów prezydenckich, to uzyskała niewielkie poparcie. Głos oddało na nią 1,09 proc. wyborców. Co ma zamiar zrobić była poseł? Czy Joanna Senyszyn przekaże swoje poparcie któremuś z głównych kandydatów – Rafałowi Trzaskowskiemu lub Karolowi Nawrockiemu?

– Głosy nie są do przekazywania. Młodzi ludzie głosowali dlatego na mnie, bo nie chcieli ani Platformy Obywatelskiej, ani PiS. W związku z tym będę teraz prowadzić z nimi szerokie konsultacje, co powinniśmy zrobić z tym kapitałem. To ponad 200 tys. głosów – mówiła Senyszyn w programie Onetu.

– Kolejne ponad 200 tys. osób to młodzi ludzie, którzy też się zachwycili. Mnie się bardzo podobał taki mem, "mamo, tato, dopóki będziecie się kłócić, to będę u babci Senyszyn" – opowiadała była kandydatka. Joanna Senyszyn stwierdziła, że z młodymi ludźmi łączą ją podobne usposobienie i poczucie humoru. – Trochę czułam się podczas kampanii jak Elvis Presley, bo były kolejki po autografy, zdjęcia. Ci młodzi ludzie tak się cieszyli, że mają to – dodała.

Do Senyszyn dzwonili z PO

Senyszyn zdradziła, że po pierwszej turze dzwonił do niej pośrednik z Platformy Obywatelskiej. – Powiedziałam mu, że może do mnie zadzwonić Rafał Trzaskowski, jeszcze tego nie zrobił, ale mamy dużo czasu – opisała. – Od dawna wyznaję zasadę, żeby nikomu nie dawać niczego, jeżeli o to nie prosi, bo wtedy tego nie ceni – zaznaczyła.

Joanna Senyszyn oceniła, że jest jedyną przedstawicielką lewicy w tych wyborach, bo Adrian Zandberg to "skrajna lewica", a Magdalena Biejat to "żadna lewica". – Związała się z dyktatorem i prywatną partią, którą rządzi Włodzimierz Czarzasty z Anną-wanną Żukowską. To nieprzyzwoite, Sejm powinien ją odwołać z tej funkcji – podsumowała.

Czytaj też:

Tak głosowali Polacy w Niemczech. Drugi wcale nie NawrockiCzytaj też:

Jak zachowają się w II turze wyborcy Mentzena? "Część skreśli dwa nazwiska"