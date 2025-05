Kogo Konfederacja poprze w drugiej turze? Bosak odpowiada

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów głosowania kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 31,36 proc. głosów, a kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki – 29,54 proc. głosów. Trzecie miejsce zajął kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen (14,81 proc.).

Ponieważ Trzaskowski i Nawrocki weszli do drugiej tury, bardzo ważne będzie zachowanie wyborców Mentzena, a także jego samego. Czy kandydat Konfederacji oficjalnie przekaże swoje głosy na któregoś z kontrkandydatów? Tego na razie nie wiadomo.

Trzaskowski i Nawrocki w drugiej turze. Jak zachowają się wyborcy Mentzena?

Wicemarszałek Sejmu, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak pytany w poniedziałek w Radiu Wnet, kogo Konfederacja poprze w drugiej turze, odparł: – Nie wiem, czy Konfederacja poprze kogokolwiek jako partia. Natomiast liderzy zabierają głos – od wczoraj – w różny sposób. Nasi wyborcy w większości z pewnością zagłosują w drugiej turze, co zresztą potwierdza rekordowa frekwencja wśród młodych.

Bosak zwrócił uwagę na wystąpienie Mentzena na wieczorze wyborczym w niedzielę, w czasie którego zapowiedział, że wkrótce przedstawi swoje stanowisko dotyczące drugiej tury. – Według mojej wiedzy może to być już jutro. Mogę powiedzieć, że to będzie ciekawa propozycja, która wiele powie o kandydatach do drugiej tury wyborów prezydenckich – dodał.

Bosak o planach Konfederacji: Możemy powiedzieć, na kogo głosować nie będziemy

– Inni liderzy już się wypowiedzieli, w tym ja i posłowie Ruchu Narodowego. Mówimy jasno: nie chcemy, żeby Rafał Trzaskowski wygrał. Uważamy go za polityka szkodliwego i fałszywego, hipokrytę. Poparcia wprost nie będziemy udzielać, bo nikt nas o to poparcie nie poprosił. Natomiast możemy powiedzieć, na kogo głosować nie będziemy – argumentował Bosak.

