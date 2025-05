Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Rafał po zwycięstwie we wszystkich debatach, w których brał udział (a także w tych, w których nie uczestniczył – tam odniósł moralne zwycięstwo), tym razem nie pozostawił konkurentom żadnych złudzeń, kogo Polacy – ci lepiej wykształceni, młodsi, światlejsi – chcą oglądać jako osobę prezydencką.

Uważamy więc, iż w drugiej turze zwycięstwo będzie formalnością. Na szczęście, iż w innym wypadku cofnęlibyśmy ten kraj o 200 albo nawet 700 lat rozwoju społecznego do tyłu. Tak by się stało, gdyby do drugiej tury wszedł np. Braun.