Tusk słabnie – prawica stoi przed wielkim testem

Pierwsza tura wyborów prezydenckich jak błysk flesza pokazała nowe kontury polskiej polityki. Druga tura to unikalna szansa zablokowania planów monowładzy Platformy. Tym bardziej ułatwiona, że po pierwszej turze koalicja wyraźnie chwieje się na nogach. Pozostaje drobiazg. Pytanie: Czy Konfederacja wezwie do głosowania na Karola Nawrockiego i w jakim stylu to zrobi? Bo Sławomir Mentzen może zrobić to tak, by zbudować trwałe podstawy do przyszłej koalicji PiS-Konfederacja albo może też to rozegrać w tak arogancki sposób, że wzajemna podejrzliwość nie osłabnie.

Nic dziwnego więc, że cały obóz liberalny wręcz staje teraz na głowie, aby skłócić prawicę. Bo jej trwały podział to gwarancja tego, że „wszystko będzie tak, jak było”.

W nowym świecie

No to doczekaliśmy się naszej polskiej wersji zwrotu w prawo, który pół roku temu przemienił Amerykę. Liczby są jednoznaczne. Czterej kandydaci prawicy – Karol Nawrocki (29,54 proc.), Sławomir Mentzen (14,81 proc.), Grzegorz Braun (6,34 proc.) i Marek Jakubiak (0,77 proc.) – uzyskali łącznie 51,46 proc. głosów.