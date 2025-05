Rodzicielstwo, czyli biznes

Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing” („Zła sława: Ciemna strona kidfluencingu”) to serial dokumentalny, który zadebiutował niedawno na Netflixie. W trzyodcinkowej serii poznajemy historię Piper Rockelle, dziś 18-latki, która od małego była szykowana przez swoją matkę Tiffany do zrobienia kariery. Najpierw bardzo popularne w USA dziecięce konkursy piękności, seriale, a następnie, gdy popularny stał się YouTube, własny kanał. Kilkuletnia Piper miała do tego dryg i lubiła występować przed kamerą. Chętnie nagrywała popularne wśród dzieci „challenge” (wyzwania, np. jedzenie na czas). Tiffany uznała, że to za mało i że warto stworzyć wokół dziewczynki ekipę. Kilkoro dzieci, których rodzice tak jak Tiffany chcieli mieć w domu małe gwiazdy albo po prostu ulegli roztaczanej przez matkę Piper wizji sławy i bogactwa, założyło youtube'ową grupkę „The Squad”. Zaczynali od nagrywania swoich zabaw. Z czasem scenariusze odcinków stały się bardzo szczegółowe, a dzieci weszły w rolę aktorów na pełen etat.