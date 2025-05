"Zamęt i zgorszenie". Jezuita ukarany po szokującym wpisie na temat Lecha Kaczyńskiego

Podczas rozmowy ze Sławomirem Mentzenem popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki przyznał się, że w przeszłości brał udział w kibicowskich ustawkach. Temat szybko podchwyciły media, próbując zdyskredytować prezesa IPN. Głos w sprawie zabrał nawet prezes partii Jarosław Kaczyński, który mówił, że zarówno on sam, jak i jego śp. brat, brali udział w podobnych wydarzeniach.

Wypowiedź Kaczyńskiego skomentowali w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i jezuita o. Krzysztof Mądel. Szef MSZ stwierdził, że nie wierzy, aby bracia Kaczyńscy brali udział w ustawkach, ponieważ "strach pomyśleć co by po nich zostało". Na to zareagował zakonnik, zamieszczając szokujący wpis.

"Z ostatniej ustawki z Lechem nikt żywy nie wrócił" – napisał jezuita, nawiązując tym samym do katastrofy smoleńskiej.

O. Mądel ukarany

Wpis zakonnika wywołał oburzenie, co skłoniło do reakcji jego przełożonych. W wydanym komunikacie poinformowano, że o. Mądelowi nakazano usunięcie wpisów oraz zamknięcie konta na platformie X.

"W imieniu Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego pragnę oświadczyć, że wypowiedzi publikowane przez o. Krzysztofa Mądela SJ w mediach społecznościowych nie reprezentują oficjalnego stanowiska Zakonu. Na polecenie o. Prowincjała o. Krzysztof Mądel SJ usunął naganne wpisy w mediach społecznościowych oraz rozpoczął proces dezaktywacji konta. Pragniemy wyrazić nasze ubolewanie z powodu zamętu i zgorszenia, jakie wpisy o. Mądela mogły wywołać wśród wiernych i w przestrzeni publicznej" – napisał o. Damian Mazurkiewicz SJ, rzecznik prowincji.

Przypomnijmy, że o. Mądel jest znany ze swoich szokujących wpisów. Kilka lat temu zakpił z rytu trydenckiego, stwierdzając, że jest to "pajacowanie przed ołtarzem".

